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Дрон увійшов до повітряного простору Румунії: винищувач F-16 відкрив вогонь
У Румунії зафіксували порушення повітряного простору безпілотником. Пілот винищувача F-16 знищив дрон, а на місці падіння працюють відповідні служби.
Румунський винищувач F-16 збив дрон, який порушив повітряний простір країни. Інцидент стався вранці 24 липня близько 11:00.
Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.
Пілот румунського винищувача F-16 збив дрон після того, як той увійшов у повітряний простір країни.
«Ця територія була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику», — йдеться в повідомленні.
Наразі уповноважені служби обстежують район падіння дрона, щоб встановити всі деталі інциденту.
Нагадаємо, раніше військово-морські сили Болгарії знищили безпілотний літальний апарат, який виявили в Чорному морі поблизу міста Ахтополь.