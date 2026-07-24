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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
472
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Дрон увійшов до повітряного простору Румунії: винищувач F-16 відкрив вогонь

У Румунії зафіксували порушення повітряного простору безпілотником. Пілот винищувача F-16 знищив дрон, а на місці падіння працюють відповідні служби.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Румунія

Румунія / © Associated Press

Румунський винищувач F-16 збив дрон, який порушив повітряний простір країни. Інцидент стався вранці 24 липня близько 11:00.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

Пілот румунського винищувача F-16 збив дрон після того, як той увійшов у повітряний простір країни.

«Ця територія була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику», — йдеться в повідомленні.

Наразі уповноважені служби обстежують район падіння дрона, щоб встановити всі деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше військово-морські сили Болгарії знищили безпілотний літальний апарат, який виявили в Чорному морі поблизу міста Ахтополь.

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Дата публікації
Кількість переглядів
472
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