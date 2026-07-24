Росіяни кинули танкову армаду на Добропільському напрямку: чим закінчився штурм

Ворог зазнав втрат серед техніки та живої сили / © Associated Press

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На Добропільському напрямку російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб прориву із застосуванням бронетехніки, однак наступ завершився нищівною поразкою.

Про це повідомили у ДПСУ.

Українські захисники зупинили атаку ще на підступах до своїх позицій, завдавши окупантам значних втрат у техніці та живій силі. Після точних ударів техніка одна за одною вибухає або займається, залишаючись догорати просто посеред полів Донеччини.

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«Під час бою було знищено дев’ять російських танків, дві бойові броньовані машини та три реактивні системи залпового вогню „Град“. Крім того, ліквідовано кілька десятків російських військовослужбовців, які брали участь у наступі», — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що активна фаза війни в Україні може завершитися вже у найближчі два-три місяці через зміни погоди на фронті та тиск на Росію. Тоді у Москви повернеться воля до переговорів.

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