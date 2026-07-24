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Таку думку висловив американський експерт, волонтер, блогер Грег Террі, коментуючи заяву керівник ОП Кирила Буданова щодо кадрового рішення про оновлення командування ЗСУ.

У новому випуску на каналі Greg Terry Experience волонтер звернув увагу на слова Буданова про рішення Президента та оцінку Михайла Драпатого.

«Буданов сьогодні виступив, як завжди, з мудрими словами», — зазначив Террі.

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Він процитував Кирила Буданова про його ставлення до Михайла Драпатого.

«Я давно знаю Драпатого. Це командир із реальним відчуттям бою, який тверезо оцінює обстановку, швидко ухвалює рішення та береже своїх людей. Армія йому довіряє, і це бойове досягнення», — навів його слова Грег Террі.

Американський волонтер наголосив, що аудиторія його каналу щоразу високо оцінює мудрість Буданова та його особливу манеру говорити.

«Протягом останніх кількох місяців кожного разу, коли я публікую відео або цитату Буданова, ви залишаєтеся надзвичайно враженими його мудрістю, тим, як він говорить. Він говорить тихо, але тримає в руках великого кийка», — сказав Террі.

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За його словами, Буданов належить до тих українських діячів, словам яких можна довіряти.

«Це слова Кирила Буданова, якому ми з вами можемо довіряти», — підсумував американський волонтер.

Він також зауважив, що слова Буданова про Михайла Драпатого є повною протилежністю тому, що про нього заявляв російський пропагандист Володимир Соловйов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов коментував рішення про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України, зазначивши, що «армія у надійних руках».]

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