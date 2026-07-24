Россияне бросили танковую армаду на Добропольское направление: чем закончился штурм

Враг понес потери среди техники и живой силы / © Associated Press

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На Добропольском направлении российские войска совершили одну из самых масштабных за последнее время попыток прорыва с применением бронетехники, однако наступление завершилось сокрушительным поражением.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Украинские защитники остановили атаку еще на подступах к своим позициям, нанеся оккупантам значительные потери в технике и живой силе. После точных ударов техника одна за другой взрывается или горит, оставаясь догорать посреди полей Донбасса.

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«В ходе боя были уничтожены девять российских танков, две боевые бронированные машины и три реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ликвидировано несколько десятков участвовавших в наступлении российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что активная фаза войны в Украине может завершиться уже в ближайшие два-три месяца из-за изменения погоды на фронте и давления на Россию. Тогда у Москвы появится воля к переговорам.

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