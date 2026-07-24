- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1226
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне бросили танковую армаду на Добропольское направление: чем закончился штурм
Украинские пограничники остановили одну из самых масштабных российских попыток танкового прорыва за последнее время.
На Добропольском направлении российские войска совершили одну из самых масштабных за последнее время попыток прорыва с применением бронетехники, однако наступление завершилось сокрушительным поражением.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Украинские защитники остановили атаку еще на подступах к своим позициям, нанеся оккупантам значительные потери в технике и живой силе. После точных ударов техника одна за другой взрывается или горит, оставаясь догорать посреди полей Донбасса.
«В ходе боя были уничтожены девять российских танков, две боевые бронированные машины и три реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ликвидировано несколько десятков участвовавших в наступлении российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что активная фаза войны в Украине может завершиться уже в ближайшие два-три месяца из-за изменения погоды на фронте и давления на Россию. Тогда у Москвы появится воля к переговорам.