"Абсолютно справедлива відповідь": Зеленський розкрив деталі ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Сили оборони України завдали удару по воєнному підприємству у російському Кірові та нафтовому об’єкту на відстані майже 1350 км. Операція охопила також об’єкти, що забезпечують армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що українські сили уразили одне з важливих військових підприємств у Кірові. За його словами, підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки російських окупантів, яку, зокрема, використовують під час масованих атак по українських містах і громадах.

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«Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що українські далекобійні удари досягли нафтового об’єкта на відстані майже 1350 км.

«Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому обʼєкту. Були й інші ураження», — написав президент.

За його словами, продовжується операція проти російської логістики, яка забезпечує окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням.

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«Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів», — резюмував Зеленський.

Атака на Росію 24 липня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня Росія зазнала масованої атаки дронів і ракет, унаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі та Тверській області, а в Кірові ракета «Фламінго» уразила оборонний завод «Авітек».

Удари по Wildberries викликали паніку та відчай серед російських підприємців, які втратили товари та тепер бояться не розрахуватися з боргами й кредитами.

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