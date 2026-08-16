Українцям пояснили, як отримати додатковий стаж / © ТСН

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Українці можуть зарахувати окремі періоди життя до свого страхового стажу для призначення пенсії, навіть не перебуваючи на офіційній роботі.

Законодавство передбачає два конкретні випадки, коли непрацюючі громадяни накопичують стаж. Проте в кожному з них є суворі вимоги та важливі юридичні нюанси.

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Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Випадок 1: Догляд за дитиною до 3 років

Період перебування в декретній відпустці зараховується до страхового стажу одного з батьків (зазвичай матері).

Основні умови для зарахування:

Батько чи мати в цей період не працювали офіційно (перебували у відпустці по догляду за дитиною);

Отримували державну допомогу при народженні дитини або по догляду за нею.

Як підтвердити: Цей період зараховується до пенсійної справи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Випадок 2: Догляд за особою з інвалідністю або літньою людиною

Стаж також можна накопичувати, доглядаючи за немічним родичем чи близькою людиною (ступінь спорідненості при цьому значення не має).

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За кого зараховується стаж:

за особою з інвалідністю I групи;

за дитиною з інвалідністю;

за особою похилого віку, яка досягла 80 років;

за людиною, молодшою 80 років, але яка потребує постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Вимоги до особи, яка здійснює догляд:

Повинна бути працездатного віку (не пенсіонер) та не мати власної інвалідності; Не повинна бути офіційно працевлаштована у цей період; Повинна оформити та отримувати в органах соцзахисту щомісячну компенсацію за надання послуг з догляду на непрофесійній основі (на підставі особистої заяви).

Компенсацію від органів соцзахисту повинен отримувати саме доглядач, а не людина, яка потребує догляду (як-от надбавка на догляд до пенсії чи допомога по інвалідності для самого хворого). Якщо виплату оформлено на самого підопічного — страховий стаж для доглядача зарахований не буде.

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