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Пенсія за віком: як збільшити стаж не працюючи — два законні випадки
Збільшити страховий стаж для пенсії можна навіть без офіційної роботи. У ПФУ пояснили, як зараховуються періоди декрету та догляду за немічними родичами
Українці можуть зарахувати окремі періоди життя до свого страхового стажу для призначення пенсії, навіть не перебуваючи на офіційній роботі.
Законодавство передбачає два конкретні випадки, коли непрацюючі громадяни накопичують стаж. Проте в кожному з них є суворі вимоги та важливі юридичні нюанси.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Випадок 1: Догляд за дитиною до 3 років
Період перебування в декретній відпустці зараховується до страхового стажу одного з батьків (зазвичай матері).
Основні умови для зарахування:
Батько чи мати в цей період не працювали офіційно (перебували у відпустці по догляду за дитиною);
Отримували державну допомогу при народженні дитини або по догляду за нею.
Як підтвердити: Цей період зараховується до пенсійної справи на підставі свідоцтва про народження дитини.
Випадок 2: Догляд за особою з інвалідністю або літньою людиною
Стаж також можна накопичувати, доглядаючи за немічним родичем чи близькою людиною (ступінь спорідненості при цьому значення не має).
За кого зараховується стаж:
за особою з інвалідністю I групи;
за дитиною з інвалідністю;
за особою похилого віку, яка досягла 80 років;
за людиною, молодшою 80 років, але яка потребує постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
Вимоги до особи, яка здійснює догляд:
Повинна бути працездатного віку (не пенсіонер) та не мати власної інвалідності;
Не повинна бути офіційно працевлаштована у цей період;
Повинна оформити та отримувати в органах соцзахисту щомісячну компенсацію за надання послуг з догляду на непрофесійній основі (на підставі особистої заяви).
Компенсацію від органів соцзахисту повинен отримувати саме доглядач, а не людина, яка потребує догляду (як-от надбавка на догляд до пенсії чи допомога по інвалідності для самого хворого). Якщо виплату оформлено на самого підопічного — страховий стаж для доглядача зарахований не буде.