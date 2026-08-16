Бєлгород, завод після Фламінго

Реклама

Україна влітку 2026-го стала частіше використовувати крилаті ракети власного виробництва FP-5 «Фламінго» для ударів по цілях на території Росії.

Про це свідчать дані Міністерства оборони РФ, проаналізовані російським виданням «Агентство».

Реклама

У ніч проти 15 серпня Україна атакувала ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі ракетою «Фламінго». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

За даними «Агентства», із червня Міноборони РФ заявило про нібито збиття щонайменше 57 ракет цього типу. Для порівняння, із лютого до травня відомство звітувало про 31 перехоплену ракету.

За останні два тижні російське військове відомство повідомило вже про щонайменше 25 збитих «Фламінго».

Де Україна застосовувала «Фламінго»

Улітку ЗСУ завдали щонайменше чотирьох успішних ударів цими ракетами. Йдеться про випадки, коли застосування «Фламінго» підтверджував президент України або виробник Fire Point.

10 червня було завдано удару по «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, який виробляє модулі для дронів-камікадзе. Використання «Фламінго» підтвердив Володимир Зеленський.

Реклама

27 червня українські сили атакували підприємство ВПК «Титан-Баррикады» у Волгограді. На ньому виробляють пускові установки комплексів «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». Про використання «Фламінго» також повідомляв Зеленський.

24 липня Україна завдала удару по Кірову, де було атаковано Вятське машинобудівне підприємство «АВИТЕК». Виробник «Фламінго» Fire Point повідомив, що для атаки застосували саме цю ракету.

Останнім став удар по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі. Зеленський заявив, що українські сили уразили підприємство ракетою «Фламінго». Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив про удар по промисловому підприємству. За його даними, постраждали двоє людей, загиблих немає.

На фото та відео з місця події було видно пожежу на промисловому майданчику, де розташований «Прогрес», повідомляло видання ASTRA.

Реклама

Як часто РФ заявляє про збиття «Фламінго»

За підрахунками «Агентства», у червні російське Міноборони заявило про знищення 12 таких ракет, у липні — 20, а за першу половину серпня — вже 25.

Навесні цифри були нижчими: у травні РФ повідомила про збиття семи «Фламінго», у квітні — чотирьох, у березні — п’яти. У лютому російське Міноборони заявило про знищення 15 ракет цього типу.

2025 року російське відомство про збиття «Фламінго» не повідомляло.

Загалом Україна офіційно не розкриває кількість застосованих ракет.

Які цілі атакували раніше

У лютому «Фламінго» застосовували для удару по Воткінському заводу в Удмуртії. У березні ракета влучила у завод «Промсинтез» у Самарській області. У травні «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах також атакували «Фламінго».

У лютому Генштаб ЗСУ повідомляв про серію успішних ударів по полігону «Капустин Яр», однак незалежних підтверджень застосування саме «Фламінго» не було.

Чому Україна частіше використовує «Фламінго»

Експерти пов’язують збільшення кількості ударів може бути пов’язане з розширенням виробництва цих ракет.

Нагадаємо, що «Фламінго» — українська крилата ракета з заявленою дальністю до 3000 км. Вона може нести бойову частину вагою 1150 кг і розвивати швидкість до 900 км/год.

Найвіддаленішою ціллю ракети називали Воткінський завод в Удмуртії — відстань від нього до кордону з Україною становить близько 1600 км.

2025-го технічний директор Fire Point Ірина Терех заявляла, що Україна виробляла близько 30 таких ракет на місяць, а до жовтня планувала збільшити виробництво до 210 одиниць на місяць. Згодом вона визнала, що досягти цієї мети не вдалося.

У Conflict Intelligence Team зазначали, що з ракетою сумісні п’ять типів двигунів, що могло стати обмеженням для виробництва.

«Фламінго» стають основною далекобійною ракетою?

За даними «Агентства», «Фламінго», ймовірно, поступово стають основною ракетою для ударів ЗСУ на великій відстані.

Востаннє Генштаб ЗСУ офіційно повідомляв про запуск Storm Shadow наприкінці травня.

Україна також має крилату ракету «Нептун», однак її дальність не дає змоги завдавати ударів на таку глибину території Росії. За даними російського Міноборони, найбільше «Нептунів» воно заявляло про знищення у січні — 15, а також у квітні та липні — по 12. Із початку серпня російське відомство заявило про збиття п’яти таких ракет.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про розробку «Довгого Нептуна» з дальністю до 1000 км, однак повідомлень про його застосування поки не було.

Новини партнерів