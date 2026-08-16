У НАТО назвали походження дрона, збитого над Румунією

Російський дрон / © Associated Press

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Безпілотник, який у неділю, 16 серпня, був збитий над територією Румунії винищувачем F-18, ймовірно, був російським.

Про це заявив речник штабу операції НАТО Мартін О’Доннелл, якого цитує Politico.

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За його словами, остаточні висновки щодо походження апарата ще належить зробити в межах розслідування.

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О’Доннелл зазначив, що розслідування інциденту триває, однак апарат «схожий на російський».

Видання зазначило, безпілотник виявили за допомогою радара приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац після того, як він увійшов у повітряний простір Румунії з боку Молдови.

Після встановлення радіолокаційного контакту іспанському F-18, який здійснював повітряне патрулювання в межах місії НАТО, надали дозвіл на знищення цілі. Винищувач збив безпілотник о 5:01 ранку.

Уламки збитого безпілотника впали на незаселеній території між двома селами. Даних про постраждалих унаслідок падіння апарата немає.

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Румунія продовжує стежити за ситуацією

Румунське Міністерство національної оборони заявило, що постійно контролює ситуацію та в режимі реального часу передає союзникам інформацію про подібні інциденти.

Порушення румунського повітряного простору безпілотниками стали регулярним явищем після початку повномасштабної війни Росії проти України. Частина російських дронів під час атак на українську інфраструктуру поблизу кордону з Румунією заходила на територію країни НАТО.

Четвертий збитий дрон від початку року

Недільний інцидент став уже четвертим випадком збиття безпілотника над Румунією силами НАТО від початку 2026 року.

У липні румунські винищувачі F-16 збили три російські дрони, які порушили повітряний простір країни. Це стало першим випадком, коли румунські ВПС знищили такі цілі після десятків порушень повітряного простору від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Ще один серйозний інцидент стався у травні, коли російський безпілотник упав на багатоквартирний будинок у Галаці. Тоді постраждали двоє людей.

Новий випадок демонструє, що російські повітряні атаки проти України продовжують створювати безпосередні ризики для країн НАТО, розташованих поблизу українського кордону.

Нагадаємо, армія Румунії витратила орієнтовно 1,5 мільйона євро на знищення трьох російських безпілотників, які протягом трьох днів порушували повітряний простір країни.

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