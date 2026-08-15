Німеччина готується до атак дронів: влада сказала, чи є засоби протидії

Безпілотник / © Associated Press

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Після інциденту з начиненим вибухівкою безпілотником в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині заговорили про необхідність посилення захисту критичної інфраструктури. У Нижній Саксонії представники Християнсько-демократичного союзу заявили, що регіон фактично не має достатніх можливостей для протидії дронам.

Про це повідомляє Stern.

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«У Нижній Саксонії ми здебільшого не маємо засобів боротьби з дронами», — заявив голова місцевого осередку ХДС Себастьян Лехнер. За його словами, сценарій атаки, який нещодавно стався в Лейпцигу, цілком може повторитися і в Нижній Саксонії.

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Місцева влада вже заявила про готовність долучитися до створення нової системи протидії безпілотникам. Водночас уряд землі закликає федеральну владу надати додаткову підтримку, зокрема для захисту аеропорту Ганновера.

У Німеччині побоюються нових атак

На початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибухівкою, який перебував неподалік кількох українських вантажних літаків. Федеральна прокуратура Німеччини розслідує інцидент і назвала його «серйозною атакою на транспортну та логістичну інфраструктуру Німеччини».

Після цього міністри внутрішніх справ федерального уряду та земель провели екстрену нараду. Очільник конференції, сенатор із внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроте, заявив, що невдала атака в Лейпцигу вписується в низку гібридних атак, однак має новий рівень небезпеки.

За його словами, німецькі правоохоронці мають бути готовими до нових подібних інцидентів.

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Особливу увагу звернули на аеропорт Ганновера

Уряд Нижньої Саксонії наполягає, щоб аеропорт Ганновера включили до загальнонаціональної програми захисту від безпілотників.

Наразі федеральна поліція відповідає за авіаційну безпеку в 13 німецьких аеропортах, серед яких Бремен і Ганновер. Однак Ганновер не входить до переліку восьми аеропортів, які федеральне міністерство внутрішніх справ визначило пріоритетними для встановлення стаціонарних систем виявлення та протидії дронам.

Міністр економіки Нижньої Саксонії Грант Хендрік Тонне назвав аеропорт Ганновера «логістичним та авіаційним серцем» регіону. За його словами, він має велике значення для транспорту та економіки, тому відсутність у переліку пріоритетних об'єктів є незрозумілою.

Земля готова профінансувати до половини необхідних інвестицій — максимум 4,88 мільйона євро. Решту коштів мають надати федеральний уряд та інші співвласники аеропорту.

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Через дрон у Ганновері вже зупиняли авіарух

Проблема не є суто теоретичною. Аеропорт Ганновера вже неодноразово стикався з появою безпілотників.

Зокрема, у ніч проти вівторка через повідомлення про дрон роботу аеропорту тимчасово призупинили, а злітно-посадкові смуги закрили. Через це шість туристичних пасажирських рейсів вилетіли із затримкою, а один вантажний літак перенаправили до іншого аеропорту.

Розслідуванням займається державна служба безпеки Центрального кримінального управління Ганновера. Подробиць щодо перебігу слідства влада не розголошує.

Влада не знає, як діяти у разі появи дрона

У ХДС наголошують, що проблема стосується не лише аеропортів. Нижня Саксонія має важливі морські порти, які також належать до критичної інфраструктури.

Себастьян Лехнер заявив, що наразі немає достатньо чітких правил, які б визначали дії поліції у разі появи небезпечного безпілотника.

Зокрема, залишається питання, чи може поліція збити дрон, а також хто нестиме відповідальність за можливі збитки від його падіння.

У ХДС закликали прискорити ухвалення відповідних положень до нового закону про поліцію та забезпечити регіон необхідним обладнанням.

Лехнер також виступив за можливе залучення Бундесверу до протидії безпілотникам усередині країни. Водночас він визнав, що за нинішнього розкладу політичних сил у Німеччині реалізувати таку ініціативу буде складно.

За даними влади Нижньої Саксонії, аеропорт Ганновера є єдиним великим пасажирським аеропортом Північної Німеччини з необмеженим цілодобовим режимом роботи. Через можливість приймати та відправляти літаки вночі він також має важливе значення як резервний аеропорт.

Нагадаємо, у Німеччині різко зросла кількість випадків появи невідомих безпілотників біля військових об’єктів Бундесверу. Йдеться вже не про поодинокі дрони — німецькі військові фіксують цілі групи безпілотників. Інциденти викликають занепокоєння через можливий розвідувальний характер польотів. На тлі зростання кількості таких випадків у Німеччині посилюють увагу до захисту військової та критичної інфраструктури.

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