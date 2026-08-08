Розвідка США пов’язала Росію з дроном із вибухівкою в аеропорту Німеччини — WSJ

Літак Ан-124 / © Вікіпедія

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Безпілотник із вибухівкою, який виявили на території німецького аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно, має російське походження.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, ознайомлених із даними розвідки.

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За інформацією видання, можливий зв'язок Росії з інцидентом встановили на тлі нових оцінок американських спецслужб щодо загроз для східного флангу НАТО.

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Розвідка США вважає, що російський президент Володимир Путін упродовж найближчих кількох років може спробувати перевірити готовність Альянсу реагувати на агресію.

Серед потенційних сценаріїв у розвідувальних оцінках називають обмежену атаку проти однієї з держав-членів НАТО. Йдеться, зокрема, про можливу кібератаку або локальне наземне вторгнення.

Офіційно про встановлення відповідальних за появу дрона в аеропорту Німеччини наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, на території аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено дрон із прикріпленим вибуховим пристроєм. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт тоді заявив про «нову якість загрози» та назвав інцидент можливим проявом «гібридного сценарію теракту». Наразі правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до цієї можливої спроби диверсії.

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