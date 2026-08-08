В Україні масштабна повітряна тривога: ракетна загроза

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За їхніми даними, існує загроза можливого пуску ракет типу «Циркон» з району Курської області РФ. Водночас у низці регіонів зберігається ракетна, зокрема балістична, небезпека.

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Станом на близько 03:00 сигнал повітряної тривоги охопив значну частину північних, центральних та східних областей України, зокрема Київ і Київщину.

© із соцмереж

Жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога, закликають перебувати в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, 5 серпня російські війська здійснили масований удар по Київській області, який став наймасштабнішою атакою на український бізнес за весь час війни. Пошкоджено 78 об’єктів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах, зокрема склади, виробництва та транспортн таких компаній, як «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Епіцентр» та інші. Внаслідок ударів загинуло 16 людей, десятки отримали травми.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року держава отримує приблизно втричі менше антибалістичних ракет для систем на кшталт Patriot. Партнери офіційно пояснюють це подіями на Близькому Сході, проте президент не виключає і політичного тиску з метою зробити Україну «більш зговірливою». На тлі цього дефіциту держава робить ставку на розробку власних систем ППО.

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