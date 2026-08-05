Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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В Україні від початку 2026 року обсяги отримання антибалістичних ракет скоротилися приблизно втричі, що стало серйозним викликом для оборони держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання РНБО.

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За словами Зеленського, ситуація з постачанням пов’язана насамперед із бойовими діями та війнами на Близькому Сході.

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«Принаймні таку офіційну причину ми отримали від наших партнерів, передусім від Сполучних Штатів Америки і від європейських партнерів — їх залучення на Близькому Сході було обмінімізовано. Тим не менше вони в попередні роки давали Україні антибалістичні ракети, передусім наповнення наших Patriot та інших систем ППО», — зазначив президент.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що окрім ситуації на Близькому Сході, можуть існувати й інші причини зменшення допомоги.

«Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може ці політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, "зговірлива". На мій погляд, що й не без цього. Ми розуміємо, що це серйозний виклик», — зауважив президент.

На тлі значного дефіциту засобів протиповітряної оборони Україна робить ставку на розробку власних систем. На думку президента, обраний напрямок щодо розвитку вітчизняної ППО є правильним як для нинішніх умов, так і для безпеки країни в майбутньому після завершення війни.

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Виробництво ракет Patriot в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовив Києву у додаткових ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, пославшись на потребу зберегти запаси для захисту американських об’єктів.

Через це у Конгресі різко розкритикували таке рішення американського лідера.

Попри це, раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна активно працює з партнерами зі США та Європи над постачанням нових пакетів підтримки для протиповітряної оборони, а також готує розширення виробництва та локалізації західного озброєння.

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