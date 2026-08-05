На Київщині чоловік ухилився від мобілізації, бо "йому все байдуже": суд ухвалив несподіване рішення

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Київській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації через «байдужість».

Про це йдеться у вироку Згурівського районного суду Київської області.

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Чоловіка визнали придатним до мобілізації та дали повістку

Згідно з матеріалами судової справи, 12 березня 2025 року обвинувачений перебував у приміщенні місцевого ТЦК та СП, де пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і був визнаний повністю придатним за станом здоров’я до військової служби.

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Того ж дня уповноважений офіцер під особистий підпис вручив чоловіку повістку на відправлення по команді до військової частини, яке мала відбутися вже наступного ранку — о 06:00 13 березня 2025 року. Також йому роз’яснили про наслідки неприбуття та кримінальну відповідальність.

Утім, у визначений час військовозобов’язаний на збірний пункт не з’явився, не мавши жодних підстав для відстрочки чи поважних причин для неявки.

Чоловік на суді заявив, що «йому все байдуже і він не шкодує про ухилення від мобілізації»

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину, однак його пояснення мотивів вразили суд своєю відвертою байдужістю до оборони.

Що сказав обвинувачений у суді:

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Він підтвердив, що пройшов ВЛК і свідомо відмовився оскаржувати її результати.

Зазначив, що повістку отримав особисто та розумів усі наслідки відмови.

Заявив, що не з’явився до ТЦК свідомо, оскільки є «невійськовою людиною, до війни неохочим».

Свій вчинок пояснив коротко: ухилився від призову «через байдужість та незаінтересованість до всього».

Окремо наголосив, що розумів порушення закону, але жодним чином не шкодує про вчинене.

Позиція суду та вирок

Суд врахував, що чоловік раніше вже був судимий, за місцем проживання характеризується негативно та не працює. Попри сприяння розкриттю злочину, суд підкреслив, що демонстративна байдужість під час воєнного стану створює у суспільстві відчуття безкарності.

Згурівський районний суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

Початок строку відбування покарання рахуватиметься від дня приведення вироку до виконання після набрання ним чинності.

Чоловік ухилився від мобілізації та заслухав вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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