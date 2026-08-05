Ракетний підрозділ КНДР біля кордонів України: чому KN-23 стали небезпечнішими

Ракетний удар / © ТСН.ua

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Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23. Після модернізації за участю російських фахівців ці ракети стали значно точнішими та фактично зрівнялися за бойовими можливостями з російськими «Іскандерами-М».

Таку оцінку в інтерв’ю УНІАН висловив військовий експерт Павло Нарожний.

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На думку експерта, сценарій розміщення на території Росії північнокорейського ракетного контингенту є цілком реалістичним.

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«Абсолютно реально», — сказав Нарожний, коментуючи можливість появи підрозділу КНДР із запасом приблизно 120 балістичних ракет.

Він пояснив, що Північна Корея виробляє такі ракети вже багато років, тому вилучення кількох десятків або навіть понад сотню боєприпасів із власних арсеналів не стане для Пхеньяна проблемою.

KN-23 стали значно точнішими

За словами експерта, північнокорейська KN-23 є фактично копією російської балістичної ракети «Іскандер-М». Обидві мають дальність близько 500 кілометрів і бойову частину масою приблизно 500 кілограмів.

Водночас, якщо на початку застосування цих ракет Росією їхня точність була дуже низькою і відхилення від цілі могло сягати сотень метрів, то зараз ситуація кардинально змінилася.

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«Після того, як вони попрацювали з російськими фахівцями, ці ракети стали дуже точними», — зазначив Нарожний.

На його думку, Росія, найімовірніше, передала КНДР сучасні системи навігації або захищені GPS-антени російського чи китайського виробництва.

«Вони дуже точні. Тобто вони, загалом, є прямими аналогами „Іскандер-М“», — наголосив експерт.

Нарожний переконаний, що Москва допомогла Північній Кореї модернізувати ракети.

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«Однозначно, 100% вони щось передали», — сказав він.

Експерт припускає, що йдеться насамперед про вдосконалення систем навігації, які значно підвищили точність ураження цілей. За його словами, така технологічна співпраця могла стати платою за постачання ракет, участь північнокорейських військових або бути частиною ширшої військово-технічної взаємодії між Москвою та Пхеньяном.

Перехоплювати такі ракети буде складно

За оцінкою Нарожного, збільшення кількості пусків балістичних ракет, незалежно від країни їхнього виробництва, ускладнюватиме роботу української протиповітряної оборони.

Він зазначив, що наразі найбільш ефективним засобом перехоплення балістичних цілей залишаються американські комплекси Patriot, однак Україна стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів.

«Що більше по нас будуть стріляти, то важче нам це все буде перехопити», — підкреслив експерт.

На його думку, якщо Росія справді розгорне у Воронезькій області підрозділ КНДР із шістьма пусковими установками та приблизно 120 балістичними ракетами, це суттєво посилить її ударні можливості та створить додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Черняк підтвердив, що на заході Росії почали розгортання північнокорейського ракетного підрозділу. У складі підрозділу можуть бути шість пускових установок та 120 балістичних ракет для ударів по Україні.

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