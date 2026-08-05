Чи залишати дверцята пральної машини відкритими / © pexels.com

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Насправді експерти радять робити все навпаки — залишати люк відкритим хоча б на деякий час після кожного циклу прання.

Чому не варто одразу закривати дверцята пральної машини

Під час прання всередині барабана накопичується волога, а в складках гумового ущільнювача залишаються краплі води, залишки мийного засобу, ворсинки та дрібне сміття. Якщо відразу закрити дверцята, усередині створюється тепле й вологе середовище — ідеальні умови для розмноження бактерій, грибка та цвілі. Саме вони згодом стають причиною неприємного запаху, який може залишатися навіть на чистій білизні.

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Особливо це стосується пральних машин із фронтальним завантаженням. Через герметичний гумовий ущільнювач волога випаровується значно повільніше. Проте і власникам моделей із вертикальним завантаженням не варто нехтувати провітрюванням — будь-яка залишкова волога потребує циркуляції повітря.

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Як правильно доглядати за пральною машиною

Щоб уникнути появи цвілі та продовжити термін служби техніки, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

після кожного прання залишайте дверцята прочиненими на кілька годин або до повного висихання барабана;

періодично протирайте гумову манжету сухою тканиною;

регулярно очищуйте лоток для мийних засобів і фільтр;

запускайте цикл очищення пральної машини або порожнє прання на високій температурі відповідно до рекомендацій виробника;

не залишайте мокру білизну в барабані надовго після завершення прання.

Важливий нюанс

Попри користь відкритих дверцят, експерти наголошують: якщо вдома є маленькі діти або домашні тварини, необхідно бути особливо уважними. Відчинена пральна машина може здатися їм безпечним місцем для гри чи схованкою. Тому після провітрювання варто переконатися, що доступ до техніки обмежений або пральня зачиняється.

FAQ

Чи потрібно залишати дверцята пральної машини відкритими після прання?

Так. Фахівці рекомендують залишати дверцята прочиненими після завершення циклу, щоб залишкова волога випаровувалася. Це значно знижує ризик появи цвілі, грибка та затхлого запаху всередині барабана.

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Як позбутися неприємного запаху в пральній машині?

Якщо запах уже з’явився, очистіть гумовий ущільнювач, лоток для порошку та барабан, запустіть цикл очищення або прання без білизни на високій температурі зі спеціальним засобом чи відбілювачем (якщо це дозволено інструкцією виробника). Надалі залишайте дверцята відчиненими після кожного прання та регулярно доглядайте за машиною.

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