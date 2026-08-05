Так рис ви ще не смакували: як вдома приготувати знаменитий корейський бібімбап

Бібімбап / © Pixabay

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Бібімбап — це рисова миска, у якій гарячий рис поєднують із різними овочами, соусом і яйцем. Для домашньої адаптації не потрібен довгий список рідкісних продуктів: важливіше підготувати складники окремо, щоб кожен зберіг власний смак і текстуру.

У цьому рецепті використаємо моркву, кабачок, печериці, шпинат та огірок. Страва розрахована на 4 порції й потребує приблизно 45 хвилин: близько 15 хвилин піде на підготовку, ще 30 — на варіння рису та приготування овочів.

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ТСН.ua ділиться швидким та смачним рецептом.

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Що таке бібімбап і чому овочі готують окремо

Перед їжею рис, овочі, яйце та соус перемішують у мисці. Саме тому бібімбап можна гнучко адаптувати до продуктів, які вже є вдома.

Овочі готують окремо, а не разом в одній пательні. Так морква не втрачає текстуру через кабачок, гриби встигають підрум’янитися, а шпинат не перетворюється на переварену зелень. Огірок для цієї версії не обсмажують: його солять і відтискають від зайвої вологи.

Інгредієнти на 4 порції

300 г рису;

1 середня морква;

1 кабачок;

200 г печериць;

150–200 г свіжого шпинату;

1 огірок;

4 яйця;

2 зубчики часнику;

3–4 столові ложки кочуджану;

2–3 столові ложки соєвого соусу;

кунжутна олія — за наявності;

нейтральна рослинна олія для смаження;

сіль.

Кількість соєвого соусу та кочуджану регулюйте на свій смак. Кочуджан дає соусу характерну пряність, солоність і густу консистенцію, тому повністю замінювати його кетчупом чи звичайним гострим соусом не варто, якщо хочеться саме такого смакового профілю.

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Як приготувати рис, овочі та соус

Рис для бібімбапу краще зварити трохи сухішим, ніж для каші: у готовій мисці він змішається із соками овочів і соусом. Промийте крупу, зваріть до готовності за інструкцією на упаковці та залиште під кришкою на кілька хвилин.

Моркву наріжте тонкою соломкою, кабачок — півкільцями або брусочками, а печериці — скибочками. Огірок тонко наріжте, злегка посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім добре відтисніть руками або через чистий рушник. У невеликій кількості олії по черзі обсмажте моркву, кабачок і печериці. Не змішуйте їх під час смаження: кожному овочу достатньо кількох хвилин, щоб він став м’яким, але не втратив текстуру. Шпинат прогрійте окремо до того моменту, коли він зів’яне. Додайте подрібнений часник і, за бажання, кілька крапель кунжутної олії. Для соусу змішайте кочуджан, соєвий соус, часник і трохи кунжутної олії. Якщо суміш вийшла надто густою, розведіть її чайною ложкою води.

Як зібрати миску з яйцем

Розкладіть гарячий рис у чотири миски. Зверху окремими секторами викладіть моркву, кабачок, печериці, шпинат та огірок. Така подача зберігає контраст кольорів і дає змогу кожному самостійно перемішати складники.

Окремо посмажте яйця й покладіть по одному на кожну порцію. Додайте соус і, якщо є, посипте страву кунжутом. Перед їжею перемішайте все разом, щоб жовток, кочуджан і соки овочів рівномірно вкрили рис.

Якщо вам подобаються азійські поєднання рису, зверніть увагу також на рецепт рису з морепродуктами у місо-соусі, але не сприймайте його як різновид бібімбапу – це інша страва з іншою основою соусу.

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Чим можна замінити інгредієнти

Бібімбап зручно готувати з сезонними овочами, але заміни змінять текстуру й смак готової миски. Моркву можна доповнити солодким перцем, печериці — гливами, а шпинат — іншою зеленню, яку швидко можна припустити на пательні. Огірок краще залишити свіжим, щоб у страві був хрусткий компонент.

Якщо немає кунжутної олії, використайте нейтральну рослинну або пропустіть її. Кочуджан є ключовим для характерного соусу, тому без нього вийде просто гостра рисова миска, а не повна смакова заміна корейського варіанту.

Алергени

У страві є соя та яйця, а кунжут може бути в кунжутній олії або посипці. Соєвий соус і кочуджан можуть містити глютен, тому за потреби перевіряйте маркування на упаковці. Для безглютенової версії обирайте продукти з відповідною позначкою.

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