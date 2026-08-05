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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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«Ми у критичній фазі масованих атак»: експерти назвали завтрашні сценарії війни та обстрілів

Війна в Україні та масовані атаки, за словами аналітиків, перейшли у нову фазу — експерти попередили про загрози найближчих днів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
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Війна Росії проти України

Військові експерти спрогнозували можливий перебіг повітряної війни Росії проти України / © ТСН

Після російського ракетного масованого удару по Києву та області в ніч проти 5 серпня позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що по його оцінкам РФ зможе запускати по Україні близько 100 балістичних ракет щомісяця.

Серед іншого він додав: «Далі атак буде більше».

Війна в Україні: обстріли можливі щотижня

Своєю чергою, військові експерти, опитані ТСН.ua, висловили думку, що Україна, маючи дефіцит протиракет для збиття балістики (що підтвердив президент Володимир Зеленський), увійшла у нову, певною мірою критичну фазу війни.

«Очільник Кремля Володимир Путін знає про те, що у нас немає протиракет і, відповідно, користується цим. Обстрілює максимально. Настільки, наскільки вистачає можливостей, щоб нанести нам ураження», — каже військовий експерт Олег Жданов.

До цього він додав, що про дефіцит ракет було відомо з офіційних джерел ще два місяці тому.

«Війна стає війною на виснаження. Хто раніше «провалиться», хто менше витримає. Ми обрали для ударів логістично-фінансову галузь та нафтогазову. Ми намагаємось нанести максимальні ураження російській економіці. А РФ, розуміючи, що у нас немає такого чогось великого, гатить по всьому, що бачить. Наприклад, продовольчі, поштові склади. Думаю, що Росія гатить по-максимуму. Щомісяця РФ виготовляє близько 60 ракет. Суттєво підсилить спроможності Росії допомога від Північної Кореї, яка надає їй пускові установки та ракети», — каже Жданов.

При цьому зауважує, що ціллю російських ракет найближчим часом буде не виключно Київ.

«Ні. Думаю, що від масованих точкових ударів будуть потерпати і інші міста. Є інформація, що удари можуть готуватися по Миколаєву, Одесі, Дніпру. Не забуваємо, що основна маса російських ракет обмежена дальністю польоту. Для «Іскандера» — 500 км, також враховуємо, що пускові установки вони ховають за 50 км. від кордону. Тобто 420-450 км. — це гарантована дальність польоту», — каже Жданов.

Резюмуючи, він зауважує, що до тих пір, поки в Україні не з’явиться протидія балістичним ракетам, то Путін не бачить перешкод для таких своїх ударів.

«У нас є два варіанти захиститися. Перший і, на мою думку, основний: нам треба терміново мати в наявності балістику для нанесення ударів. Російська пускова установка перебуває на стартовій позиції максимум 20-30 хвилин. Другий варіант: наша балістика по Москві. Уявіть, якщо б Москва сьогодні вночі отримала б такі удари як ми. У них би дуже сильно змінилися б настрої. Нам треба «бігти» колосальними темпами у напрямку здобуття власної балістики», — каже Жданов.

За його оцінками, росіянам після такого обстрілу, який відбувся сьогодні вночі, треба близько тижня на підготовку до наступного удару.

«Київ є і буде в пріоритеті. Але розмова була б зовсім іншою, якщо б після наших ударів горіла б Москва. А сьогодні Путін відчуває, що ми не можемо відповісти, тому і гатить. Удари по іншим містам Путін розцінює як «додаток» для тиску на Україну».

Масовані атаки по Україні: росіяни налаштовані на більшу кількість

За оцінками військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, зараз настала критична фаза масованих атак.

«Будь-яка війна входить у фазу економічного виснаження супротивника», — каже він.

Та наводить наступні приклади: «Ще в 2022 році Росія наносила удари по нашим об’єктам — таким як «Нова пошта», «Епіцентр», «МETRO» та іншим. Але тоді Росія концентрувала удари по іншим напрямках. У пріоритеті для росіян було знищення нашої енергетики, багато свого ресурсу РФ використовувала не для боротьби з нашою економікою. Росіяни концентрувались на нашій енергетиці. Було витрачено ресурси, виробництво ракет у певний момент було на рівні стагнації, після чого почали нарощувати це виробництво. Тому тепер росіяни можуть дозволити собі бити щомісяця по українських об’єктах економічної складової».

При цьому він зауважує: «Дуже важливий момент — чому до цього не підготувалися ні ми, ні наші партнери? Було зрозуміло, що цей піковий момент повинен був настати. Зараз ми бачимо таку ситуацію: Росія виготовляє балістичних ракет, гіперзвукових, аеробалістичних на рік більше, ніж всі країни світу, які виготовляють антибалістику. Приклад щодо однієї категорії: ракета 9М723, балістична ракета «Іскандер-М». Росія на рік виготовляє трохи більше тисячі таких ракет. А протиракет, які здатні перехоплювати, американська компанія досі виготовляє на рік 700-750 одиниць. Для перехоплення кожної ракети «Іскандер-М» потрібно 2 ракети. Тому ми зараз безумовно знаходимося у критичній фазі, яка повинна або простимулювати світове виробництво протиракет, або простимулювати внутрішнє виробництво. Що займе певний час. Окрім цієї стимуляції ми повинні працювати як над знищенням як пускових установок, так і підприємств, які виробляють ці ракети в Росії».

Олександр Коваленко зазначає, що зафіксувати розгортання пускової установки, яка гатить ракетами «Іскандер-М» вкрай складно, деякі інші — легше.

«Але якщо ми говоримо про «Циркон», то проблема ще більше. Дальність її польоту — 1 тис. км., тому буфер безпеки набагато більший, ніж у «Іскандерів», — каже Коваленко, зауважуючи, що навіть за умови знищеного Україною ракетного виробництва в Росії, остання шукає нові можливості для виробництва.

Резюмуючи, Коваленко зауважує: «Наша робота — це не тільки пасивна оборона, а й полювання за російськими пусковими установками та їхнє знищення разом з підприємствами, дипломатична робота заради обмеження постачання відповідної продукції до Росії. Треба шукати шляхи».

Обстріли України: як можно гарантовано захиститись

Зважаючи на резонанс після останніх обстрілів, військовий оглядач Денис Попович на своїй сторінці у соцмережі написав наступне: «Багато почали питати, а як знищити пускові установки «Іскандерів». Існує теорія, а існує практика. У теорії таку пускову установку може знищити солдат зі зв’язкою протитанкових гранат. Далі починається практика: якщо він туди доповзе. Всі ці ОТРК, які б’ють з Брянської області, знаходяться у лісистій місцевості. Вони ретельно замасковані. Мають кілька стартових позицій, а також мають фальшиві позиції з обладнаними макетами пускових установок. Я це стверджую, бо це альфа і омега роботи з такими видами озброєння».

До цього він додав: «Крім того, довкола цих позицій обов’язково здійснюються заходи охорони та оборони, працює РЕБ, оскільки противник чудово розуміє, що ми шукаємо можливості ці пускові установки знищити. І головне, що треба розуміти — це час розгортання та згортання. Розгортання комплексу «Іскандер» з маршу — 15-17 хвилин, підготовка до пуску до 4 хвилин, згортання пускової установки після пуску ракет — до 2 хвилин».

За словами Поповича, останнє означає, що машина випускає ракети і через 2 хвилини її вже немає на цій позиції.

«Це якраз і робиться для того, щоб не наразитись на удар у відповідь. Боюсь, що нам доведеться розраховувати на ці приблизно 2 хвилини, після того, як ми пофіксимо сам пуск, або приблизно на 5-6 хвилин, якщо завчасно побачимо момент прибуття на позицію», — пише оглядач.

Та констатує: «Ось у цей короткий проміжок часу теоретично й з’являється можливість накрити ту пускову установку тим, чим ми зможемо до неї дотягнутись тут і зараз: дроном, який раптом літатиме десь поблизу, підрозділом ССО у рамках спланованої спецоперації, крилатою ракетою, якщо заздалегідь запустимо її у повітря або сміливцем зі зв’язкою протитанкових гранат. Але на практиці найбільш ефективним засобом буде така сама балістична ракета, яка долетить до цієї пускової установки раніше ніж вона поїде з позиції».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що жодної ракети не вдалось збити: РФ атакувала «Цирконами», «Оніксами» і не тільки. За даними військових, основним напрямком удару ворога була Київщина.

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