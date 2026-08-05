"100 балістичних ракет щомісяця": Сергій "Флеш" попередив Україну про нову загрозу РФ

РФ зможе запускати по Україні по 100 балістичних ракет на місяць / © ТСН.ua

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Позаштатний радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що Росія здатна запускати по 100 балістичних ракет щомісяця по Україні.

Відповідну заяву він зробив 5 серпня після звірячої атаки на Київ та область.

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РФ може запускати по Україні по 100 балістичних ракет на місяць

«Сьогодні вночі відбулася дуже потужна атака балістикою на наше виробництво, на наші склади. І ворог уже показав, що йому зараз немає різниці, що атакувати», — розпочав «Флеш».

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За його словами, росіяни змінили тактику і цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру — від об’єктів ритейлу до складів із будівельними матеріалами та продуктами. Експерт зазначає, що противник і надалі битиме по подібних цілях, поки матиме відповідний арсенал.

«За моїми оцінками, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нас. Зараз щільність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція. Зараз відбуваються атаки частково коштом резервів, але далі атаки будуть в такій кількості, десь біля 100 балістичних ракет кожного місяця», — каже «Флеш».

Схема наведення на об’єкти, як зауважує «Флеш», зазвичай не потребує складних розвідувальних супутників. Російські спецслужби часто залучають місцевих коригувальників за відносно невелику винагороду. Ці люди відстежують інтенсивність руху транспорту біля складів та передають дані окупантам для ухвалення рішення про удар.

Схожий алгоритм ворог використав і під час замаху на самого Сергія Бескрестнова, коли коригувальник фіксував його повернення з відрядження, а інший навідник згодом фотографував наслідки влучання для звіту.

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З огляду на загрозу, Сергій «Флеш» закликав український бізнес негайно вживати заходів для диверсифікації ризиків та захисту майна. Зокрема, він радить:

Уникати скупчення транспорту. Не паркувати десятки чи сотні машин на одному місці. Відмовитися від великих централізованих складів. Перейти на суборенду дрібних приміщень або перерозподіляти продукцію. Перебудувати логістику і максимально зменшити трафік біля ключових об’єктів.

Хоча така перебудова є складною, проте це шанс вберегти бізнес та запобігти штучному дефіциту товарів в Україні.

Удар по Києву і області 5 серпня

Нагадаємо, від вечора 4 серпня та вночі 5 серпня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами різних типів та безпілотниками з кількох напрямків, зокрема, зафіксовано пуски «Цирконів», «Оніксів», «Іскандерів» і 115 ударних БпЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком атаки була Київщина. Сили ППО збили та подавили 98 ворожих дронів, однак зафіксовано влучання ракет і 17 БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

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Унаслідок цієї смертельної атаки на Київську область загинуло щонайменше 17 осіб, а 44 — дістали травми. Найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі. Зокрема, на залізничній платформі станції «Квітневе» внаслідок удару загинули вісім людей, які чекали на потяг, що запізнювався.

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