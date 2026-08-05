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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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544
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2 хв

"Перекус, який уже ніхто не з'їсть": страшні кадри трагедії під Києвом та нові подробиці масованої атаки

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва та області балістичними ракетами. Зруйновано логістичні центри, є загиблі та поранені.

Автори публікації
Фото автора: Марія Васильєва Марія Васильєва Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Станція Квітнева після російського терору

Станція Квітнева після російського терору / © ТСН

Жодного військового об’єкту: цієї ночі росіяни атакували лише цивільну інфраструктуру — логістичні центри українських компаній, підприємства та магазини.

У столиці та на Київщині відомо про 17 загиблих та 44 постраждалих.

Жодної із майже трьох десятків балістичних ракет, запущених росіянами, не збито через відсутність засобів перехоплення.

Про наслідки обстрілів — далі в сюжеті Марії Васильєвої.

Удари по логістиці столиці: касетні боєзаряди та масштабні пожежі

Чергова ніч під російськими ракетами, від яких немає захисту.

Наслідки атаки / © "Епіцентр"

Наслідки атаки / © "Епіцентр"

  • «Нова пошта»: знищено сортувальний центр «Нової пошти» у Києві. Росіяни використали ракети з касетним боєзарядом. В результаті загинули троє людей і ще восьмеро поранені. Сам логістичний центр зруйновано.

  • «Епіцентр»: ущент вигорів логістичний комплекс мережі «Епіцентр» на лівому березі столиці. Ще один комплекс «Епіцентру» знищено в Калинівці під Києвом. Там загинув працівник компанії і ще троє дістали поранення. Крім складів, ракетний удар завдав значних руйнувань підприємству «Епіцентра» з виробництва плитки.

  • «Новус»: на правому березі столиці знищено склади мережі продуктового ритейлу «Новус».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РІДНІ НАМАГАЛИСЬ ДОДЗВОНИТИСЬ тим, КОГО ВБИЛИ ОКУПАНТИ просто НА ПЛАТФОРМІ на КИЇВЩИНІ

Трагедія на Київщині та удар по залізничній станції

На Київщині «прильотів» ще більше, ніж у місті. Найбільше постраждав Броварський район, розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

У Броварському районі знищено найбільший склад компанії «Розетка». Та найжахливіше сталось на залізничній платформі станції «Квітнева». Тут восьмеро загиблих — пасажирів, які чекали на потяг поруч з логістичним центром, куди вдарили російські ракети, повідомив голова Броварської РДА Віталій Бігун.

Журналісти ТСН побували на місці трагедії та показали трагічні кадри.

«Перекус, який уже ніхто не з’їсть», — коментує автор фото.

«Загиблі на станції — працівники логістичного центру, які чекали на свою електричку», — повідомили в ефірі телемарафону.

Тим часом у мережах з’явилось відео одночасного запуску шести балістичних «Іскандерів» з Брянщини, неподалік від українського кордону цієї ночі.

Заява президента та ціна затримки допомоги

Президент Зеленський повідомив про загалом 17 загиблих у столичному регіоні від російської атаки. Ще 44 людини у Києві та області дістали поранення.

Усе тому, нарікає Зеленський, що захисту від балістики немає — такою є ціна затримок з постачанням ракет-перехоплювачів від партнерів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ і КИЇВЩИНА ПОТРОЩЕНІ після НІЧНОЇ МАСОВАНОЇ АТАКИ! НАЖИВО з МІСЦЯ ВЛУЧАНЬ!

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