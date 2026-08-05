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"Перекус, який уже ніхто не з'їсть": страшні кадри трагедії під Києвом та нові подробиці масованої атаки
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва та області балістичними ракетами. Зруйновано логістичні центри, є загиблі та поранені.
Жодного військового об’єкту: цієї ночі росіяни атакували лише цивільну інфраструктуру — логістичні центри українських компаній, підприємства та магазини.
У столиці та на Київщині відомо про 17 загиблих та 44 постраждалих.
Жодної із майже трьох десятків балістичних ракет, запущених росіянами, не збито через відсутність засобів перехоплення.
Про наслідки обстрілів — далі в сюжеті Марії Васильєвої.
Удари по логістиці столиці: касетні боєзаряди та масштабні пожежі
Чергова ніч під російськими ракетами, від яких немає захисту.
«Нова пошта»: знищено сортувальний центр «Нової пошти» у Києві. Росіяни використали ракети з касетним боєзарядом. В результаті загинули троє людей і ще восьмеро поранені. Сам логістичний центр зруйновано.
«Епіцентр»: ущент вигорів логістичний комплекс мережі «Епіцентр» на лівому березі столиці. Ще один комплекс «Епіцентру» знищено в Калинівці під Києвом. Там загинув працівник компанії і ще троє дістали поранення. Крім складів, ракетний удар завдав значних руйнувань підприємству «Епіцентра» з виробництва плитки.
«Новус»: на правому березі столиці знищено склади мережі продуктового ритейлу «Новус».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РІДНІ НАМАГАЛИСЬ ДОДЗВОНИТИСЬ тим, КОГО ВБИЛИ ОКУПАНТИ просто НА ПЛАТФОРМІ на КИЇВЩИНІ
Трагедія на Київщині та удар по залізничній станції
На Київщині «прильотів» ще більше, ніж у місті. Найбільше постраждав Броварський район, розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
У Броварському районі знищено найбільший склад компанії «Розетка». Та найжахливіше сталось на залізничній платформі станції «Квітнева». Тут восьмеро загиблих — пасажирів, які чекали на потяг поруч з логістичним центром, куди вдарили російські ракети, повідомив голова Броварської РДА Віталій Бігун.
Журналісти ТСН побували на місці трагедії та показали трагічні кадри.
«Перекус, який уже ніхто не з’їсть», — коментує автор фото.
«Загиблі на станції — працівники логістичного центру, які чекали на свою електричку», — повідомили в ефірі телемарафону.
Тим часом у мережах з’явилось відео одночасного запуску шести балістичних «Іскандерів» з Брянщини, неподалік від українського кордону цієї ночі.
Заява президента та ціна затримки допомоги
Президент Зеленський повідомив про загалом 17 загиблих у столичному регіоні від російської атаки. Ще 44 людини у Києві та області дістали поранення.
Усе тому, нарікає Зеленський, що захисту від балістики немає — такою є ціна затримок з постачанням ракет-перехоплювачів від партнерів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ і КИЇВЩИНА ПОТРОЩЕНІ після НІЧНОЇ МАСОВАНОЇ АТАКИ! НАЖИВО з МІСЦЯ ВЛУЧАНЬ!