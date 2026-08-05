"Перекус, который уже никто не съест": ужасающие кадры трагедии под Киевом и новые подробности массированной атаки

Последствия атаки на столичный регион / © ТСН

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Ни одного военного объекта: этой ночью россияне атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру — логистические центры украинских компаний, предприятия и магазины.

В столице и в Киевской области зарегистрировано 17 погибших и 44 пострадавших.

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Ни одна из почти трёх десятков баллистических ракет, запущенных россиянами, не была сбита из-за отсутствия средств перехвата.

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О последствиях обстрелов — далее в репортаже Марии Васильёвой.

Удары по логистике столицы: кассетные боезаряды и масштабные пожары

Очередная ночь под российскими ракетами, от которых нет защиты.

«Новая почта»: сортировочный центр «Новой почты» в Киеве уничтожен. Россияне применили ракеты с кассетным боезарядом. В результате погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Сам логистический центр разрушен.

«Эпицентр»: дотла сгорел логистический комплекс сети «Эпицентр» на левом берегу столицы. Еще один комплекс «Эпицентра» уничтожен в Калиновке под Киевом. Там погиб сотрудник компании, еще трое получили ранения. Помимо складов, ракетный удар нанес значительные разрушения предприятию «Эпицентра» по производству плитки.

«Новус»: на правом берегу столицы уничтожены склады сети продуктового ритейла «Новус».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РОДСТВЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ ДОЗВОНИТЬСЯ до тех, КОГО УБИЛИ ОККУПАНТЫ прямо НА ПЛАТФОРМЕ в Киевской области

Трагедия в Киевской области и удар по железнодорожной станции

В Киевской области прилетов еще больше, чем в городе. Больше всего пострадал Броварской район, сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

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В Броварском районе был уничтожен крупнейший склад компании «Розетка». Но самое ужасное произошло на железнодорожной платформе станции «Квитневая». Здесь погибли восемь человек — пассажиры, которые ждали поезд рядом с логистическим центром, по которому ударили российские ракеты, сообщил председатель Броварской РГА Виталий Бигун.

Журналисты ТСН побывали на месте трагедии и показали трагические кадры.

«Перекус, который уже никто не съест», — комментируетавтор фотографии.

Станция Квитнева / © ТСН

«Погибшие на станции — сотрудники логистического центра, которые ждали свою электричку», — сообщилив эфире телемарафона

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Тем временем в сети появилось видео одновременного запуска шести баллистических ракет «Искандер» из Брянской области, недалеко от украинской границы, сегодня ночью.

Заявление президента и цена задержки помощи

Президент Зеленский сообщил, что в результате российского нападения в столичном регионе погибли в общей сложности 17 человек. Еще 44 человека в Киеве и области получили ранения.

Все потому, сетует Зеленский, что защиты от баллистических ракет нет — такова цена задержек с поставками ракет-перехватчиков от партнеров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ и КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗРУШЕНЫ после НОЧНОЙ МАССОВОЙ АТАКИ! ПРЯМОЙ ЭФИР с МЕСТА ПОРАЖЕНИЙ!

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