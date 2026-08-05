Россия уничтожила главный склад ROZETKA в Броварах: будет ли работать маркетплейс дальше

Россия уничтожила главный склад ROZETKA

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Во время сегодняшней российской зверской атаки на Киев и область тремя баллистическими ракетами был полностью уничтожен ключевой распределительный складской комплекс компании ROZETKA в Броварах. Он не подлежит восстановлению.

Об этом сообщили в компании.

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Россияне уничтожили ключевой распределительный склад ROZETKA

Этот объект площадью почти в 100 тысяч квадратных метров ритейлер запустил в 2017 году. До уничтожения площадка обрабатывала более 100 тысяч заказов каждый день.

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Только за несколько дней августа 2026 года комплекс трижды становился целью вражеских обстрелов. Первый удар забрал жизнь одного сотрудника и привел к ранению еще шестерых человек.

Последующие атаки прошли без жертв, но последняя баллистическая ударная волна окончательно сделала невозможным восстановление складского комплекса.

Соучредительница компании Ирина Чечоткина прокомментировала удар:

«Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что ROZETKA исполнился 21 год. Поблагодарить наших клиентов, партнеров, команду за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Вместо жтого ночью я смотрела, как горит дело всей моей жизни. Что я чувствовала? Разорение и боль. Большое облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали», — пишет Ирина.

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Она добавила, что будет идти дальше, а ROZETKA продолжит свою работу. Предприниматель поблагодарила всех, кто поддерживает маркетплейс и делает покупки именно в эти моменты.

Удар по Новой почте 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла разрушительный удар по сортировочному центру «Новой почты» в Киеве, в результате чего помещение уничтожено до основания. По данным пресс-службы компании, погибли три человека — два водителя партнера-перевозчика и работник подрядной организации, еще восемь человек получили ранения.

Сейчас идет оценка последствий атаки. В компании заявили, что свяжутся с каждым клиентом и полностью компенсируют объявленную ценность поврежденных отправлений.

Несмотря на обстрел, «Новая почта» продолжает работать по всей Украине.

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