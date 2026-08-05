Атака на Wildberries

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Серия украинских атак на логистические центры Wildberries в России направлена на прерывание поставок снаряжения, шлемов и комплектующих для вражеской армии на фронте. По оценкам, повреждено около 10% мощностей гиганта онлайн-торговли, что уже нанесло миллиардный ущерб российской экономике.

Об этом говорится в статье ABC.

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Украинские удары по Wildberries

С минувшей субботы украинские силы атаковали по меньшей мере пять складов Wildberries. По предварительным оценкам, повреждения коснулись примерно 10% логистических мощностей компании.

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Власти Украины объясняют эти удары тем, что Wildberries помогает обеспечивать российские операции с применением беспилотников. Российская сторона эти обвинения отвергает. В то же время отмечается, что хотя регулярная армия не вовлечена в такие отправления, отдельные волонтеры передают военным на передовую дроны, средства связи, бронежилеты и другое необходимое снаряжение.

Издание также обратило внимание, что в оккупированном Симферополе эвакуирован один из логистических центров так называемого «российского Amazon». На территории Крыма последствия войны ощущаются особенно остро. Полуостров регулярно подвергается атакам с использованием дронов и ракет, а также больше всего страдает от недостатка горючего. Оккупационная администрация даже вводила запрет на продажу бензина, из-за чего во многих населенных пунктах его запасы почти полностью иссякли.

Wildberries остается самым крупным маркетплейсом России. Вместе с меньшими онлайн-площадками и своим основным конкурентом — Ozon — компания обеспечивает товарооборот, равный примерно 8,5% российского ВВП. В сфере электронной коммерции работают около 4 млн человек — это почти 5% всей рабочей силы страны.

Компания также временно остановила работу нескольких других логистических центров, в частности, в Шушарах и Уткином Заводе неподалеку от Санкт-Петербурга. Причины такого решения официально пока не объяснялись.

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Экономические последствия атак по Wildberries

Предварительно ущерб от атак оценивается более чем в 1,054 млрд евро. Последствия ощутили не только в компании под руководством Татьяны Ким, но и в тысячах малых предприятий, деятельность которых зависит от логистики и сервисов Wildberries.

В Telegram и других соцсетях предприниматели активно публикуют видеообращения, рассказывающие о потерях. В одном из таких видео женщина заявляет, что из-за пожаров на складах «никто ничего не возместит». Она также говорит, что самостоятельно воспитывает ребенка и «все пошло наперекосяк».

«Как я теперь буду оплачивать свои расходы?» — со слезами спрашивает она на камеру.

Именно такого развития событий, по данным издания, больше всего опасаются от 500 тыс. до 1 млн предпринимателей, которые теперь не уверены, сохранился ли их основной источник дохода.

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В последнее время Украина активизировала удары по территории России, пытаясь перенести последствия войны поближе к повседневной жизни россиян, чтобы они также ощутили ее влияние.

Экономические и социальные последствия этих атак выходят за рамки непосредственных разрушений. В частности, кампания против объектов нефтяной инфраструктуры — нефтеперерабатывающих заводов и топливных хранилищ уже привела к дефициту бензина даже в государстве, обладающем значительными запасами углеводородов.

Украина выжигает Wildberries по всей России — последние новости

Напомним, 4 августа беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, в результате чего произошли попадания по складам Wildberries в поселке Красный Бор вблизи Санкт-Петербурга. На территории логистического комплекса площадью около 154 тыс. кв. м вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 5 августа в результате атаки вспыхнул один из крупнейших логистических хабов Wildberries площадью почти 195 тыс. кв. м в селе Алексино Тульской области РФ. Пожар охватил значительную часть комплекса, а столб дыма виден за десятки километров.

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