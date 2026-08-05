Телефони жертв досі дзвонять: деталі з місці загибелі людей на платформі під Броварами (відео)

Атака РФ біля Бороварів. / © ТСН

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Після нічного масованого удару по Київщині у Броварському районі виявили тіла восьми загиблих людей на залізничній платформі. Трагедія сталася на зупинному пункті Квітневий, що під Броварами. За попередніми даними, жертвами стали працівники логістичного центру, який було атаковано.

Про наслідки атаки і ситуації на місці жахливої трагедії, розповіли кореспонденти ТСН.

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Журналісти ТСН побували на місці російського удару та показали, який вигляд має місце трагедії після атаки. Зазначається, що російська повітряна ціль «прилетіла» просто навпроти платформи.

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Зокрема, на кадрах видно тіла, які досі лежать на платформі, а також розкидані речі. Серед яких торбина з перекусом та речами.

«Коли ми йшли на місце, то постійно дзвонили телефони у поліцейських автомобілях. Нам пояснили, що скоріше за все, це телефони загиблих, які продовжують дзвонити», — розповіла кореспондентка телемарафону Ольга Чайко.

Наразі там працюють правоохоронці, які з’ясовують деталі трагедії, а також на коліях ліквідують наслідки залізничники.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео:

ЖАХ від ПОБАЧЕНОГО! ПЕРШІ КАДРИ з ПЛАТФОРМИ на КИЇВЩИНІ де ВБИЛО ЛЮДЕЙ! ЖЕРТВ може БУТИ БІЛЬШЕ!

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Деталі атаки

В «Укрзалізниці» повідомили, що залізнична платформа розташована поблизу логістичних центрів у Броварському районі, де сталися «прильоти». Крім того, у компанії наголосили, що під час атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись.

Керівник Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун уточнив, що люди чекали на станції свого потяга. Втім, він трохи затримався потяг.

«Люди не встигли на свій останній потяг, наразі відомо про 8 загиблих», — повідомив Бігун.

Дата публікації 13:09, 05.08.26 Кількість переглядів 20 Кривавий удар під Броварами: люди загинули, очікуючи на потяг - кадри

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня війська РФ здійснили масовану атаку по Київській області. У кількох районах зафіксували влучання та значні руйнування. Кількість загиблих унаслідок удару зростає — відомо щонайменше про 16 жертв. Загалом в області пошкоджено 78 об’єктів.

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Серед них — 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні будинки, тепличне господарство, а також 59 транспортних засобів. Зокрема, пошкоджено об’єкти «Епіцентру», «Сільпо» і Rozetka.

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