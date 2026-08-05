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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6–8 серпня
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на6–8 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
Від четверга до суботи, 6–8 серпня, очікується низька сонячна активність. За прогнозами фахівців, геомагнітна ситуація цими днями буде переважно спокійною — відчутних магнітних коливань і бур не передбачається.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, решта ж — лише орієнтовні.