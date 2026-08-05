Грузинське ароматне лобіо за 30 хвилин: як швидко приготувати смачну вечерю з квасолі

Лобіо

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Лобіо з консервованої квасолі готується приблизно 25–30 хвилин і виходить достатньо поживним для 3–4 порцій. Це швидка домашня адаптація грузинської страви, а не претензія на єдиний традиційний рецепт.

ТСН.ua ділиться швидким та смачним рецептом.

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Чому швидка версія готується за пів години

Консервована квасоля вже готова до вживання, тому її потрібно лише промити, прогріти із засмажкою та спеціями. Частину бобів варто розім’яти: так соус стане густим, але страва збереже текстуру цілої квасолі.

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Для смаку потрібні волоські горіхи, часник, коріандр, свіжа кінза та кисла нотка — ткемалі або гранатовий сік. Додавайте кислоту наприкінці, щоб краще контролювати баланс.

Інгредієнти на 3–4 порції

2 банки червоної квасолі;

1 велика цибулина;

2–3 зубчики часнику;

80–100 г волоських горіхів;

1–2 столові ложки олії;

1 чайна ложка меленого коріандру;

жменя свіжої кінзи;

1–2 столові ложки ткемалі або гранатового соку;

80–150 мл води;

сіль і пластівці чилі — за смаком.

Перед приготуванням промийте квасолю в друшляку. Так ви заберете зайву рідину з банки, а смак готової страви буде чистішим. Перевірте склад консервів і соусу: у пісному варіанті не має бути продуктів тваринного походження.

Як приготувати лобіо на сковороді

Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії на середньому вогні 5–7 хвилин, щоб вона стала м’якою й прозорою. Додайте подрібнений часник, коріандр і, за бажанням, чилі. Перемішайте та прогрійте 30–40 секунд, не даючи часнику підгоріти. Волоські горіхи подрібніть ножем або в блендері до неоднорідної крихти. Додайте їх до цибулі й перемішайте. Викладіть на сковороду промиту квасолю, влийте 80 мл води та обережно прогрійте суміш. Розімніть приблизно третину квасолі товкачкою або лопаткою. Не перетворюйте все на пюре: цілі боби мають залишитися в страві. Накрийте сковороду й тушкуйте 8–10 хвилин на слабкому вогні. Якщо лобіо здається надто густим, підливайте воду невеликими порціями. Зніміть із вогню, додайте ткемалі або гранатовий сік, посоліть і перемішайте. Вмішайте більшу частину кінзи, а рештою посипте готову страву.

Як «налаштувати» густоту, кислоту й гостроту

Густе лобіо добре тримається на шматку хліба, але не має бути сухим. Додавайте воду поступово, адже після охолодження соус ще трохи загусне. Якщо страва вийшла прісною, спершу перевірте сіль, а потім додайте ще трохи ткемалі або гранатового соку.

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Подавайте страву гарячою або теплою, доповнивши свіжою кінзою, зернами граната чи маринованими овочами. Вона смакує сама по собі, а також добре поєднується з хлібом, коржиками або простим овочевим салатом.

Волоські горіхи є алергеном, тому за потреби їх можна не додавати, хоча саме вони дають лобіо характерну кремову текстуру та насиченість.

Якщо хочеться іншого смакового акценту, можна приготувати лобіо з гранатом — це більш тривала версія із сухої квасолі. Для швидкого рецепта достатньо кількох ложок кислого компонента та свіжої зелені.

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