У серпні частину студентів можуть мобілізувати: хто втрачає право на відстрочку (повний перелік)

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

Реклама

У серпні 2026 року частина студентів може втратити право на відстрочку від мобілізації. У такому разі військовозобов’язані можуть бути призвані на військову службу, якщо не мають інших законних підстав для відстрочки.

Хто зі студентів може втратити відстрочку від мобілізації і за яких умов — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 2026 року відстрочка надається студентам, які навчаються за денною або дуальною формою та вперше здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий.

Реклама

За яких умов студент може втратити право на відстрочку від мобілізації

Право на відстрочку від мобілізації не є безстроковим. Закон передбачає низку випадків, коли студент може втратити цей статус і підлягати призову під час мобілізації.

Відстрочка припиняє діяти, якщо:

студента відрахували із закладу освіти;

навчання завершилося , а новий рівень освіти не був розпочатий у встановленому законом порядку;

особа вступила для здобуття другої або наступної освіти , якщо це не відповідає принципу послідовності здобуття освіти, визначеному законодавством;

студент оформив академічну відпустку, якщо в конкретному випадку вона не є підставою для збереження відстрочки.

У разі втрати права на відстрочку військовозобов’язаний може бути призваний на військову службу за умови відсутності інших законних підстав для її отримання.

Які студенти взагалі не мають права на відстрочку від мобілізації

Не всі категорії студентів можуть скористатися правом на відстрочку. Відповідно до статті 23 Закону України № 3543-XII, вона надається лише за визначених законом умов.

Реклама

Не мають права на відстрочку, зокрема:

студенти, які навчаються на заочній або вечірній формі ;

особи, які здобувають другу або наступну освіту того самого чи нижчого рівня , тобто не дотримуються принципу послідовності здобуття освіти;

студенти, яких відрахували із закладу освіти;

особи, які закінчили навчання і не вступили на наступний рівень освіти в порядку, визначеному законом;

студенти, які втратили право на відстрочку через інші обставини, передбачені законодавством (наприклад, якщо академічна відпустка в конкретному випадку не дає права на її збереження).

Хто зі сфери освіти має право на відстрочку

У пресслужбі Сил оборони підкреслили, що право на відстрочку мають:

студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний;

докторанти та люди, зараховані на навчання до інтернатури;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, середніх шкіл — за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Як отримати відстрочку

Щоб оформити відстрочку, зберіть документи, що підтверджують підставу для відстрочки. Це:

свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи ЛКК/МСЕК;

медичні висновки;

довідки з місця роботи/навчання;

документи про бронювання (якщо є).

Наступник крок: подайте заяву через застосунок Резерв+:

Реклама

оновіть військово-облікові дані;

у розділі «Подати запит на відстрочку» оберіть свою підставу;

завантажте/підтвердьте необхідні документи;

після перевірки даних система сформує електронну довідку з QR-кодом, яка є основним підтвердженням відстрочки.

Дата публікації 19:25, 23.07.26 Кількість переглядів 50 ТСН 19:30 23 липня | Зеленський про реформу ТЦК та ППО! Радіяація в дронах РФ!

Якщо онлайн виникли проблеми під час оформлення відстрочки або ви не маєте смартфона, тоді:

зверніться до будь-якого Центру надання адмінпослуг (ЦНАП);

візьміть паспорт, довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код) і оригінали/засвідчені копії документів з підтвердженням підстави;

ЦНАП подасть пакет документів до ТЦК; рішення й довідку можна буде отримати в ЦНАП або в електронному вигляді.

Якщо підстава для скасування проходження військової служби пов’язана зі станом здоров’я, то обов’язково пройдіть ВЛК, оскільки саме висновок ВЛК (або МСЕК у разі інвалідності) є юридичною основою для відстрочки.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, від 1 серпня уряд змінив порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу без ризику бути мобілізованими під час розгляду документів.

Тим часом, в Україні пропонують скасувати автоматичну відстрочку для багатодітних батьків. Таку петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Автор пропозиції посилається на статті 21, 24 та 65 Конституції України. Зокрема, він вважає, що всі громадяни є рівними у своїх правах, а захист України є конституційним обов’язком кожного громадянина.

Новини партнерів