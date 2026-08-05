Вибух у центрі Москви: держреєстр РФ підтвердив смерть зятя генерала Чайка

Місце вибуху в центрі Москви / © скриншот з відео

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У державних реєстрах Росії з’явилася інформація про смерть Данила Передрія — зятя головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка, який міг бути ціллю замаху під час вибуху в ресторані Balzi Rossi в центрі Москви.

Про це повідомляє російське видання «Агентство».

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Як зазначає видання, в отриманому журналістами витягу з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців вказано, що 1 серпня діяльність індивідуального підприємця Данила Передрія припинена «у зв’язку зі смертю цієї особи».

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«Агентство» наголошує, що це вже друга державна база даних, яка підтверджує смерть Передрія.

© із соцмереж

© із соцмереж

Журналісти з’ясували, що Данило Передрій був чоловіком Марії Чайко — доньки головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка, яка також могла постраждати внаслідок вибуху.

Видання нагадує, що Марія Чайко після одруження змінила прізвище на Передрій. Вона закінчила Інститут публічного права та управління, а останнім часом працювала юрисконсультом у Москві.

Її чоловік Данило Передрій народився 1999 року, закінчив Російський економічний університет імені Плеханова, займався підприємницькою діяльністю та очолював компанію «Нексум-групп», яка працює у сфері виробництва та постачання косметичної продукції.

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Журналісти повідомляють, що зв’язатися з Олександром Чайком, його дружиною, Марією Чайко або Данилом Передрієм їм не вдалося.

Раніше російське видання «Верстка» з посиланням на джерело, близьке до керівництва ресторану Balzi Rossi, повідомило, що серед постраждалих під час вибуху нібито була донька головнокомандувача ПКС РФ Олександра Чайка.

Видання звернуло увагу, що в оприлюднених пов’язаними з російськими силовими структурами Telegram-каналами 112 та РЕН ТВ списках постраждалих фігурувала 25-річна «Марія П.» із відкритою черепно-мозковою травмою. Журналісти зазначили, що доньці генерала також 25 років, а витоки з російських баз даних свідчать, що після одруження вона користується прізвищем Передрій.

Крім того, серед постраждалих у списках був зазначений 27-річний «Данило П.». Ймовірно, йдеться саме про Данила Передрія — чоловіка Марії Чайко. Журналісти також виявили зв’язок його акаунтів у соціальних мережах із донькою російського генерала.

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Таким чином, поява запису про смерть Данила Передрія в офіційному державному реєстрі РФ стала ще одним підтвердженням інформації про його загибель після вибуху в ресторані Balzi Rossi.

Вибух в ресторані Balzi Rossi у Москві — що відомо

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, яку цитують російські державні медіа, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками.

За непідтвердженою інформацією, головною ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. Російські та незалежні джерела стверджували, що він нібито святкував своє 55-річчя в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви під охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

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