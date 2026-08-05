Бред Пітт пішов на новий крок проти Джолі та зазіхнув на її приватність: голосний скандал у суді

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / © Associated Press

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Судова війна між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі набирає нових обертів, адже голлівудський актор вимагає від колишньої дружини розкрити свої доходи та гонорари за кілька років після розриву.

Черговий виток багаторічного конфлікту пов’язаний зі справою про французьку виноробню Château Miraval. Представники Пітта звернулися до суду з новим клопотанням. Вони наполягають, щоб Джолі надала фінансові документи за 2017–2019 роки. На думку актора, ці дані мають значення для розгляду справи. Водночас сама знаменитість відмовляється відкривати інформацію про свої прибутки за цей період, повідомляють USA Today.

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Анджеліна Джолі, Бред Пітт / © Associated Press

Як пояснюють адвокати Пітта, причиною такої вимоги стали заяви Джолі про те, що після розлучення вона прагнула стати фінансово незалежною від колишнього чоловіка та втратила частину можливостей для заробітку.

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«Якщо Анджеліна Джолі стверджує, що зазнала фінансового тиску та була змушена виборювати економічну незалежність, її доходи за 2017–2019 роки є важливими для цієї справи», — наполягає сторона Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / © Associated Press

Водночас команда акторки категорично не погоджується з такими вимогами. Захисники наголошують, що їхня клієнтка вже передала фінансові документи за 2020 та 2021 роки, а вимога надати податкові декларації за попередні роки не має достатніх підстав і порушує її право на приватність.

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / © Associated Press

Суперечка між колишнім подружжям триває вже не перший рік і залишається однією з найгучніших юридичних баталій Голлівуду. Сторони й досі не можуть дійти згоди щодо майнових питань, а кожне нове судове засідання лише додає конфлікту нових деталей. Остаточний розгляд цієї справи запланований лише на серпень 2027 року, тож судова історія зіркової екс-пари ще далека від завершення.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі вкотре звернула увагу світу до України лише одним промовистим жестом.

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