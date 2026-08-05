Не витримали спеки: три левиці загинули від теплового удару

Левиці загинули від спеки / © Unsplash

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Аномальна спека в Японії призвела до трагічної загибелі трьох левиць у зоопарку Тама в Токіо. Фахівці вийшли з терміновими попередженнями для тварин у зоопарках і у Великій Британії.

Про це пише Daily Star.

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Трагедія в Токіо: у 40-градусну спеку загинули три левиці

Японія наразі потерпає від виснажливої погоди. З середини липня, коли стовпчики термометрів сягнули позначки +40 °C, у 10 з 16 левів у зоопарку Тама проявилися важкі симптоми перегріву — втрата апетиту та сильна млявість.

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Працівники відчайдушно намагалися врятувати тварин за допомогою промислових вентиляторів, розпилювачів води та крапельниць. Утім, трьох левиць — 15-річну Луену, 11-річну Ічіго та 3-річну Мугі — врятувати не вдалося: вони померли від ймовірного теплового удару.

«За словами нашого ветеринара, причиною смерті, ймовірно, став тепловий удар, оскільки спостерігалося зневоднення та поліорганна недостатність. Хоча вважається, що леви стійкі до спеки, доглядачі зоопарку останніми роками посилюють контрзаходи, щоб впоратися з літньою спекою в Японії. Спека тут супроводжується високою вологістю — це відрізняється від спеки з сухим повітрям в Африці», — повідомила речниця зоопарку.

Трагедія викликала значний резонанс серед експертів із захисту тварин. Вони застерігають, що зоопаркам не варто заспокоювати себе ілюзіями, адже глобальні температури стрімко зростають.

Саманта Ворд, професорка з питань добробуту зоопаркових тварин і законодавства Ноттінгемського університету Трент, зауважила, що обмежений простір і різкі стрибки температури створюють серйозне навантаження на організм великих кішок.

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«Леви не пітніють ефективно, як люди. Вони значною мірою покладаються на поведінкові стратегії, дихальне охолодження, пошук тіні та зниження активності. Коли вологість висока, випарне охолодження стає менш ефективним».

Науковиця також додала, що тваринам, які народилися в неволі, бракує досвіду виживання в екстремальних кліматичних умовах. Ці леви ніколи не стикалися з «дикими» та африканськими температурами. Тож навіть попри фізіологію, адаптовану під спеку, якщо леви не звикли до неї, це може створювати проблеми.

Зоопаркам рекомендують зважати на потепління клімату та запобігати екстремальній спеці у вольєрах тварин.

Найбільш вразливими до спеки є дитинчата.

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Після трагічного випадку зоопарк Тама терміново посилив заходи безпеки. Там встановили точкові кондиціонери, додаткову вентиляцію та системи розпилення води, аби захистити решту прайду.

У Києві від спеки загинула собака: господаря покарають

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розслідують загибель собаки в одному з житлових комплексів. За попередніми даними поліції, власник квартири залишив тварину замкненою на балконі під час сильної спеки без доступу до води та прохолоди, після чого пішов з дому. Унаслідок цього домашній улюбленець помер.

Наразі поліцейські встановлюють місцеперебування чоловіка. Щодо чоловіка хочуть відкрити кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

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