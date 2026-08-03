Фатальна спека: 4-річна дитина померла в розпеченій машині

Дитина померла від спеки в авто / © Unsplash

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Спека призводить до трагедій. Велика частина з них трапляється саме в авто, де дуже часто залишають дітей і тварин. Трагічний випадок сколихнув Туреччину — 2 серпня від спеки у машині помер маленький хлопчик.

Про це пише Daily Star.

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Трагедія через спеку: у Туреччині в авто загинула дитина

Спека спричинила трагедію у турецькій провінції Мардін. Чотирирічний Мухаммед Арас Темел помер у лікарні після того, як заліз до батьківського автомобіля й заснув у розпеченому салоні.

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Як повідомляє видання Hurriyet, подія сталася в районі Мазидаги. Дитина забралася до машини, двері якої були відчинені, і за деякий час заснула. Батьки не одразу помітили відсутність сина.

Коли ж хлопчика нарешті знайшли, виявилося, що через високу температуру в салоні у нього стався судомний напад.

Дитину терміново доставили до місцевої лікарні, а згодом перевели до Навчально-дослідної лікарні Мардіна. Попри всі зусилля медиків, урятувати життя Мухаммеда не вдалося. Тіло хлопчика направили до морга для проведення аутопсії.

Правоохоронці розпочали розслідування обставин трагедії.

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Цей випадок стався на тлі іншого інциденту, що сколихнув Велику Британію. У містечку Бремхоп поблизу Лідса батьки залишили немовля закритим у салоні автівки, а самі пішли на барахолку.

Подія викликала обурення у соціальних мережах. Один з користувачів написав, що батьки залишили дитину у сильну спеку в салоні авто без води та їжі:

«Без води, без дорослих, без молока! Просто пристебнули в автокріслі та пішли шукати вигідні пропозиції».

Дитину помітили люди поруч і змогли дістатися до неї. Небайдужі викликали поліцію. Правоохоронці дочекалися батьків малюка лише за три години. За цією справою також триває розслідування.

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Чому у спеку краще не паркувати авто під деревами

Нагадаємо, у спекотну погоду паркування автомобіля під деревами може призвести до пошкодження лакофарбового покриття, деформації кузова або навіть до загоряння автівки.

Найбільшу небезпеку становлять тополі — їхній пух може загорітися у радіаторі. Також небезпечні дерева з липкою смолою, липа через клейкий сік, хвойні дерева, а також каштан і шовковиця, плоди яких залишають ум’ятини та плями.

Крім того, під час спеки та вітру зростає ризик падіння на авто великих гілок або сухих дерев. Щоб уберегтися від таких пошкоджень, експерти радять залишати автівки на відкритих майданчиках або використовувати захисні чохли.

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