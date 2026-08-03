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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія здатна мобілізувати сотні тисяч, але є нюанс: ексчиновник ЦРУ розкрив головний страх Путіна

Щоб не мобілізовувати жителів Москви та Пітера, РФ відправляє на фронт регіони, іноземців і військових із КНДР, зазначив експосадовець ЦРУ Ґленн Корн.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Мобілізація в Росії

Мобілізація в Росії / © Getty Images

Російська Федерація технічно має людський ресурс для оголошення загальної мобілізації та призову сотень тисяч осіб, однак оборонно-промисловий комплекс агресора не здатен забезпечити таку кількість нових військових необхідним озброєнням і технікою.

Про це в етері Новини.LIVE заявив колишній високопосадовець Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Ґленн Корн.

За словами експерта, потенційна масштабна хвиля призову є надзвичайно ризикованим кроком для Кремля, адже вона буде вкрай непопулярною серед населення. Саме через остерігання внутрішнього соціального вибуху Володимир Путін роками уникає мобілізаційних заходів у ключових мегаполісах країни.

«Кремль свідомо уникає масштабної мобілізації в Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах, оскільки їхні мешканці не бажають втрачати звичний комфортний рівень життя та вирушати на війну», — підкреслив Корн.

Щоб компенсувати колосальні втрати на передовій і не чіпати мешканців російської столиці та фінансових центрів, російське керівництво змушене шукати альтернативні джерела гарматного м’яса. Для цього агресор активніше вигрібає чоловіче населення з бідних віддалених регіонів, залучає національні меншини, а також масово вербує іноземних найманців і задіює регулярні військові підрозділи з Північної Кореї.

Нагадаємо, Путін може оголосити мобілізацію в Росії після виборів до Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня. Йдеться про набір від 500 тис. людей. Проте не виключена й загальна мобілізація.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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