Відлік почався: Польща готується до великої війни із РФ

Польські військові / © Associated Press

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Польща планує витратити мільярди на військові потреби, щоб стримати Росію від прямого зіткнення з НАТО.

Про це повідомляє National Post.

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Куди витратять кошти із ЄС

У рамках ключових оборонних витрат, що надходять з кредиту Європейського Союзу, Варшава вкладає майже 44 мільярди євро (71 мільярд доларів) у посилення своєї військової інфраструктури на тлі російської загрози.

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У виданні зазначають, що перехоплення російських літаків над Балтикою, кібератаки на польські залізниці та лікарні, а також дрони та ракети, що перетинають кордони Польщі, переконали польських політиків не відкладати можливе стримування РФ на майбутній бюджет.

Польща стає найбільшим окремим бенефіціаром оборонного бюджету програми «Дія безпеки для Європи» (SAFE) у розмірі 150 мільярдів євро. Кошти призначені для:

модернізації армії,

розширення вітчизняного сектору озброєнь,

винагородження польських фірм, які співпрацюють з виробниками оборонної продукції.

Приблизно 4,8% ВВП країни буде спрямовано на оборону.

Польща попереджає союзників про плани РФ із захоплення нових земель

Президент Канадського польського конгресу та керівник відділу зв’язків із зацікавленими сторонами Варшавського форуму безпеки 2023 року Домінік Рошак зауважив, що Польща давно попереджала Європу про «експансіоністські амбіції Росії».

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«Польща вважає себе гарантом регіональної безпеки вздовж східного кордону ЄС і НАТО, включаючи більш вразливі країни Балтії. Я поділяю думку, що сильна та ефективна армія — це єдиний спосіб стримати Росію від прямої конфронтації з НАТО».

«Польща вважає себе гарантом регіональної безпеки вздовж східного кордону ЄС і НАТО, включаючи більш вразливі країни Балтії. Я поділяю думку, що сильна та ефективна армія — це єдиний спосіб стримати Росію від прямої конфронтації з НАТО», — сказав він.

Польща готується до війни із РФ протягом наступних п’яти років

За словами Рошака, планування витрат Польщі на оборонку передбачає можливість конфронтації з Росією протягом наступних п’яти років. Він додав, що до кінця травня міністр оборони Польщі вже підтвердив підписання 50 контрактів у рамках SAFE на суму близько 120 мільярдів злотих.

Він визнав, що існує ризик того, що Росія превентивно рухатиметься до ескалації, ще до того, як Польща налагодить військову готовність.

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«Рішучість НАТО є найбільшим стримуючим фактором для розширення нинішнього конфлікту на захід», — сказав Рошак.

Він вважає, що показником успіху програми «буде сильна та суверенна Україна, оскільки стабільність на сході Польщі невіддільна від самої Польщі».

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