Дрони Росії все частіше прориваються до країни НАТО: F-16 довелося відкривати вогонь

Винищувач F-16. / © Associated Press

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Румунія забила на сполох через російські БпЛА. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України було зафіксовано 33 випадки порушення повітряного простору країни.

Про це повідомляє видання Digi24 з посиланням на румунське Міноборони.

За інформацією міністерства, від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 100 російських атак були завдані по території України неподалік кордону з Румунією. Зокрема, від початку 2026-го зафіксовано понад 40 таких ударів. Через загрозу, пов’язану з атаками поблизу кордону, винищувачі з посиленої місії повітряної поліції НАТО 34 рази здіймалися у повітря для реагування на потенційні загрози.

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«За той самий період було зафіксовано 33 випадки проникнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії, останній із яких стався 26 липня 2026 року», — йдеться в повідомленні.

Від початку 2026 року Румунія зафіксувала 18 випадків порушення свого повітряного простору російськими дронами. У трьох випадках БпЛА були збиті винищувачами F-16. Крім того, військові 16 разів знаходили на території країни уламки або цілі російські безпілотники.

Нагадаємо, 26 липня румунський винищувач F-16 втретє за три дні (порередні — 24 і 24 липня) перехопив неідентифікований безпілотник у повітряному просторі країни. Підтверджено, що перехоплений безпілотник 24 липня є російським «Шахедом».

Президент Румунії Нікушор Дан засудив дії Росії проти країни НАТО, назвавши їх «неприпустимими» та «неприйнятними». За його словами, Бухарест і союзники ставляться до таких дій Москви «з найвищою серйозністю».

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