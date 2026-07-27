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Кубики льоду обернулися трагедією: мати чотирьох дітей померла від небезпечної інфекції
За версією родини, жінка підхопила інфекцію після вживання забрудненого льоду під час поїздки.
Мати чотирьох дітей із США трагічно померла після зараження сальмонельозом, на думку родини, через забруднений лід під час поїздки до Кенії.
Про це пише Lad Bible.
Айла Гарсія з Вірджинії вирушила до Кенії разом зі своєю мамою Патрісією, старшою сестрою Табітою, тіткою та дядьком, щоб підтримати будинок, створений для дітей-сиріт. Однак через кілька днів після прибуття до Найробі 1 липня Айлу госпіталізували. У лікарні родичам повідомили, що в неї сальмонельоз.
За версією родини, жінка підхопила інфекцію після вживання забрудненого льоду під час поїздки. Родичі спочатку думали, що Айлі потрібно буде провести в лікарні лише день або два, але інфекція потрапила в кров, вразивши її печінку та кров.
19 липня Айла ще публікувала відео із лікарні, де вона прикута до ліжка. У неї були труднощі з диханням. А у четвер, 23 липня, трохи більше ніж через два тижні після госпіталізації вона померла.
У жінки залишилося троє синів та одна донька — віком від 16 до чотирьох років.
Нагадаємо, у Конго смертельний вірус забрав життя понад тисячі людей. Смертність від лихоманки становить 40%, а вакцини досі немає.