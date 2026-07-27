Кубики льоду обернулися трагедією: мати чотирьох дітей померла від небезпечної інфекції

Кубики льоду / © Pixabay

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Мати чотирьох дітей із США трагічно померла після зараження сальмонельозом, на думку родини, через забруднений лід під час поїздки до Кенії.

Про це пише Lad Bible.

Айла Гарсія з Вірджинії вирушила до Кенії разом зі своєю мамою Патрісією, старшою сестрою Табітою, тіткою та дядьком, щоб підтримати будинок, створений для дітей-сиріт. Однак через кілька днів після прибуття до Найробі 1 липня Айлу госпіталізували. У лікарні родичам повідомили, що в неї сальмонельоз.

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За версією родини, жінка підхопила інфекцію після вживання забрудненого льоду під час поїздки. Родичі спочатку думали, що Айлі потрібно буде провести в лікарні лише день або два, але інфекція потрапила в кров, вразивши її печінку та кров.

19 липня Айла ще публікувала відео із лікарні, де вона прикута до ліжка. У неї були труднощі з диханням. А у четвер, 23 липня, трохи більше ніж через два тижні після госпіталізації вона померла.

У жінки залишилося троє синів та одна донька — віком від 16 до чотирьох років.

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