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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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406
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Кубики льда обернулись трагедией: мать четверых детей умерла от опасной инфекции

По версии семьи, женщина подхватила инфекцию после употребления загрязненного льда во время поездки.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кубики льда

Кубики льда / © Pixabay

Мать четырех детей из США трагически умерла после заражения сальмонеллезом, по мнению семьи, из-за загрязненного льда во время поездки в Кению.

Об этом пишет Lad Bible.

Айла Гарсия из Виргинии отправилась в Кению вместе со своей мамой Патрисией, старшей сестрой Табитой, тетей и дядей, чтобы поддержать дом, созданный для детей-сирот. Однако через несколько дней после прибытия в Найроби 1 июля Айла был госпитализирован. В больнице родственникам сообщили, что у нее сальмонеллез.

По версии семьи женщина подхватила инфекцию после употребления загрязненного льда во время поездки. Родственники сначала думали, что Айле нужно будет провести в больнице всего день или два, но инфекция попала в кровь, поразив ее печень и кровь.

19 июля Айла еще публиковала видео из больницы, где она прикована к постели. У нее были трудности с дыханием. А в четверг, 23 июля, чуть больше чем через две недели после госпитализации она скончалась.

У женщины остались три сына и одна дочь — в возрасте от 16 до четырех лет.

Напомним, у Конго смертельный вирус унес жизни более тысячи человек. Смертность от лихорадки составляет 40%, а вакцины до сих пор нет.

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Дата публикации
Количество просмотров
406
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