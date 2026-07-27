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Кубики льда обернулись трагедией: мать четверых детей умерла от опасной инфекции
По версии семьи, женщина подхватила инфекцию после употребления загрязненного льда во время поездки.
Мать четырех детей из США трагически умерла после заражения сальмонеллезом, по мнению семьи, из-за загрязненного льда во время поездки в Кению.
Об этом пишет Lad Bible.
Айла Гарсия из Виргинии отправилась в Кению вместе со своей мамой Патрисией, старшей сестрой Табитой, тетей и дядей, чтобы поддержать дом, созданный для детей-сирот. Однако через несколько дней после прибытия в Найроби 1 июля Айла был госпитализирован. В больнице родственникам сообщили, что у нее сальмонеллез.
По версии семьи женщина подхватила инфекцию после употребления загрязненного льда во время поездки. Родственники сначала думали, что Айле нужно будет провести в больнице всего день или два, но инфекция попала в кровь, поразив ее печень и кровь.
19 июля Айла еще публиковала видео из больницы, где она прикована к постели. У нее были трудности с дыханием. А в четверг, 23 июля, чуть больше чем через две недели после госпитализации она скончалась.
У женщины остались три сына и одна дочь — в возрасте от 16 до четырех лет.
Напомним, у Конго смертельный вирус унес жизни более тысячи человек. Смертность от лихорадки составляет 40%, а вакцины до сих пор нет.