Место стрельбы в Seattle Center / © Associated Press

Реклама

Вечером 26 июля во время гастрономического фестиваля в Сиэтле (США) неизвестные открыли огонь по толпе. По предварительным данным, три человека погибли, а полиция уже задержала одного из подозреваемых.

Об этом сообщает The Seattle Times.

Массовая стрельба произошла на территории комплекса Seattle Center, где погибли три человека, а по меньшей мере пятеро получили ранения. Среди пострадавших был маленький ребенок.

Реклама

Стрельба началась около 18:00 во время проведения гастрономического фестиваля Bite of Seattle. На мероприятии находились тысячи человек. Журналист The Seattle Times, находившийся неподалеку от южной стороны Climate Pledge Arena, сначала услышал несколько громких хлопков, после чего раздалась серия быстрых выстрелов.

«Это был сплошной хаос», — рассказал один из посетителей.

В медицинском центре Harborview сообщили, что четырех пациентов, доставленных после стрельбы, госпитализировали с огнестрельными ранениями. По словам представителя больницы, 56-летняя женщина находилась в операционной в критическом состоянии. Состояние других пострадавших оценивали как удовлетворительное.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон сообщила о задержании одного человека. Ранее власти заявляли о двух задержанных. В то же время полиция не уточнила, может ли еще один подозреваемый находиться на свободе.

Реклама

У моменту обнародования информации о возможном мотиве стрельбы не сообщали. По предварительным данным полиции Сиэтла, два человека могли стрелять друг в друга.

Губернатор штата Боб Фергюсон заявил, что получает регулярные доклады о ходе операции по реагированию на инцидент.

«Мои молитвы с семьями погибших и со спасателями, работающими над тем, чтобы обезопасить людей», — сказал он в заявлении.

Bite of Seattle — одно из крупнейших ежегодных мероприятий, проводимых в Seattle Center. Фестиваль проходит в комплексе уже несколько десятилетий. Согласно отчету Seattle Center о влиянии мероприятия, прошлогодний фестиваль, продолжавшийся с 25 по 27 июля, посетили 282 тыс. человек.

Реклама

Напомним, 11 июля во время латиноамериканского фестиваля Salsa on St. Clair в Торонто произошла стрельба. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Полиция расследует инцидент и разыскивает нападающего, чьи мотивы неизвестны.

Новости партнеров