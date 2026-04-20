Отец расстрелял восемь детей: что известно о жуткой трагедии в США

Полиция США (иллюстративная фотография) / © Associated Press

В городе Шривпорт, штат Луизиана, произошла масштабная стрельба, в результате которой погибли восемь детей в возрасте от 3 до 11 лет. Подозреваемый, 31-летний Шамар Элкинс, был убит полицией во время преследования.

Об этом сообщает Sky News.

По данным полиции Шривпорта, нападавший сначала ранил женщину, после чего перешел в соседнее здание. Семь детей нашли убитыми внутри дома. Еще одного ребенка обнаружили мертвым на крыше. По информации правоохранителей, семеро из восьми погибших были детьми самого подозреваемого.

Сообщается, что один мальчик выжил, прыгнув с крыши. В настоящее время он находится в больнице. Также госпитализированы две женщины, одна из которых в тяжелом состоянии. По данным коронера, погибли три мальчика и пять девочек.

После содеянного Элкинс, угрожая оружием, угнал автомобиль. Спикер полиции Кристофер Борделон сообщил, что после непродолжительной погони офицеры открыли огонь по подозреваемому, в результате чего он погиб.

Известно, что раньше у Элкинса уже были проблемы с законом: в 2019 году его арестовали за правонарушение, связанное с огнестрельным оружием. В то же время, сообщений о фактах домашнего насилия в отношении него ранее не поступало.

Мэр города Том Арсено назвал это самой страшной трагедией в истории Шривпорта. А сенатор Сэм Дженкинс заявил, что этот случай доказывает: нужно больше денег и усилий, чтобы останавливать домашнее насилие до того, как оно приведет к беде.

«Это трагическая ситуация, возможно, самая плохая трагическая ситуация, которая у нас когда-либо была», — сказал мэр Шривпорта Том Арсено.

Согласно данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия (GVA), эта стрельба стала самой кровавой в США с января 2024 года. С начала 2026 года в стране зафиксировано 119 массовых стрельб. В результате этих инцидентов погибли 177 человек, среди которых 79 — дети. Массовой стрельбой в США считается инцидент, во время которого ранены или убиты по меньшей мере четыре человека, не считая нападающего.

