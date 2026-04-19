Киевский стрелок с разрешением на оружие: что о нем выяснила полиция

Правоохранители обнародовали новые подробности о мужчине, устроившем стрельбу в Киеве. Выяснилось, что он долгое время жил в России и получил разрешение на оружие незадолго до нападения.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга.

По его словам, 58-летний Дмитрий Васильченков родился в Москве, с 1992 года служил в Украине в автомобильных войсках, а после ухода на пенсию в 2005 году периодически выезжал в РФ. В 2017 году он вернулся и проживал в Бахмуте.

В полиции также проверили его активность в соцсетях. По словам Выговского, взгляды мужчины были отрицательными и не имели четко выраженной проукраинской позиции. Соседи характеризовали его как замкнутого человека.

Ранее он уже привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений, однако дело завершилось примирением в суде, что не стало основанием для лишения права на оружие.

В декабре 2025 Васильченков получил медицинскую справку, необходимую для оформления разрешения, и официально его продлил. Правоохранители проверяют медучреждение и обстоятельства выдачи документа.

"Учитывая его поведение во время происшествия, можно говорить о возможных психических расстройствах в тот момент", - отметил Выговский.

Что известно о стрельбе в Киеве

Инцидент произошел 18 апреля в Голосеевском районе. Мужчина открыл огонь, взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт».

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, злоумышленник был ликвидирован бойцами спецподразделения КОРД во время штурма.

По данным мэра Киева Виталий Кличко, в результате нападения погибли по меньшей мере шесть человек, еще 14 получили ранения.

Злоумышленник начал движение с улицы Демеевской, по дороге застрелил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете, шестая — умершая в больнице женщина. Ее малолетний сын с огнестрельным ранением находится под наблюдением медиков.

Следствие продолжается, стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.