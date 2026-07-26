Беременную убили после визита к врачу: тело обнаружили на берегу реки (фото)

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В Колумбии жестоко убили 21-летнюю женщину, находившуюся на восьмом месяце беременности.

Об этом сообщает Need To Know.

За несколько дней до своей гибели Мария Камила Потоси вместе с родными праздновала будущее рождение дочери, а затем бесследно исчезла по дороге на плановый прием к врачу.

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Тело будущей матери обнаружили через несколько дней на берегу реки. Правоохранители расследуют дело как возможный фемицид.

Потоси исчезла 16 июля после того, как отправилась на плановый осмотр к акушеру-гинекологу. В тот момент женщина была на восьмом месяце беременности и вместе с мужем готовилась к рождению ребенка.

20 июля ее тело было обнаружено на берегу реки Мелендес в городе Кали. Погибшая была завернута в простыни, со связанными руками и ногами, многочисленными ножевыми ранениями и следами пыток.

Нерожденного ребенка спасти не удалось.

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По данным судебно-медицинских экспертов, следствие уже исключило версию о попытке принудительного извлечения плода.

За несколько дней до своего исчезновения Мария опубликовала в соцсетях фотографии с праздника, во время которого они с родными узнали, что ждут дочь.

Именно эту фотографию она установила как аватар в WhatsApp. Супруги активно готовились к празднованию рождения ребенка.

Мария Камила Потоси с мужем / © Jam Press

Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние известные передвижения Марии в тот день.

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На записях видно, как она садится на заднее сиденье мотоцикла, которым управляла женщина, с которой потерпевшая познакомилась около двух месяцев назад во время участия в местной программе поддержки беременных.

По информации следствия, эта женщина предоставила правоохранителям противоречивые показания и остается главным лицом, которое интересует следователей.

Мария Камила Потоси с женщиной на мотоцикле / © Jam Press

Перед поездкой Мария помогала ухаживать за больным родственником в доме своей невестки в районе Мелендес, после чего отправилась на прием к врачу.

Она также отправила короткое сообщение, в котором написала, что в последний момент ей пришлось заехать в медицинское учреждение.

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Когда Мария не вернулась домой, муж сообщил об исчезновении.

Родные описывают Марию как хорошую, искреннюю и доверчивую молодую женщину, которая больше всего мечтала стать матерью и создать счастливую семью.

В настоящее время уголовное производство расследуется как возможный фемицид. По состоянию на теперь подозреваемые не задержаны.

Омбудсмен по правам человека города Кали Херардо Мендоса призвал провести быстрое и всестороннее расследование с учетом гендерного аспекта. Он добавил, что "чрезвычайная тяжесть" этого преступления "не может остаться безнаказанной".

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Сейчас родные, друзья и соседи провели поминальную церемонию в районе Полворинеса, а правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства жестокого убийства.

Напомним, в Прикарпатье сын жестоко расправился с 95-летней матерью из-за одной фразы.

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