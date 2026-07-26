- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1313
- Час на прочитання
- 2 хв
Вагітну закатували після візиту до лікаря: тіло знайшли на березі річки (фото)
. За декілька днів до трагедії вона святкувала майбутнє народження доньки.
У Колумбії жорстоко вбили 21-річну жінку, яка перебувала на восьмому місяці вагітності.
Про це повідомляє Need To Know.
За декілька днів до своєї загибелі Марія Каміла Потосі разом із рідними святкувала майбутнє народження доньки, а згодом безслідно зникла дорогою на плановий прийом до лікаря.
Тіло майбутньої матері знайшли через декілька днів на березі річки. Правоохоронці розслідують справу як можливий феміцид.
Потосі зникла 16 липня після того, як вирушила на плановий огляд до акушера-гінеколога. На той момент жінка була на восьмому місяці вагітності та разом із чоловіком готувалася до народження дитини.
20 липня її тіло виявили на березі річки Мелендес у місті Калі. Загибла була загорнута в простирадла, зі зв’язаними руками й ногами, численними ножовими пораненнями та слідами тортур.
Ненароджену дитину врятувати не вдалося.
За даними судово-медичних експертів, слідство вже виключило версію про спробу примусового вилучення плоду.
За декілька днів до свого зникнення Марія опублікувала в соцмережах світлини зі свята, під час якого вони з рідними дізналися, що чекають на доньку.
Саме це фото вона встановила як аватар у WhatsApp. Подружжя активно готувалося до святкування народження дитини.
Камери відеоспостереження зафіксували останні відомі пересування Марії того дня.
На записах видно, як вона сідає на заднє сидіння мотоцикла, яким керувала жінка, з якою потерпіла познайомилася приблизно два місяці тому під час участі в місцевій програмі підтримки вагітних.
За інформацією слідства, ця жінка надала правоохоронцям суперечливі свідчення і наразі залишається головною особою, яка цікавить слідчих.
Перед поїздкою Марія допомагала доглядати хворого родича у будинку своєї невістки в районі Мелендес, після чого вирушила на прийом до лікаря.
Вона також надіслала коротке повідомлення, у якому написала, що в останній момент їй довелося заїхати до медичного закладу.
Коли Марія не повернулася додому, її чоловік повідомив про зникнення.
Рідні описують Марію як добру, щиру й довірливу молоду жінку, яка найбільше мріяла стати матір’ю та створити щасливу сім’ю.
Наразі кримінальне провадження розслідують як можливий феміцид. Станом на тепер підозрюваних не затримано.
Омбудсмен із прав людини міста Калі Херардо Мендоса закликав провести «швидке та всебічне розслідування з урахуванням гендерного аспекту». Він додав, що «надзвичайна тяжкість» цього злочину «не може залишитися безкарною».
Нині рідні, друзі та сусіди провели поминальну церемонію в районі Полворінес, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини жорстокого вбивства.
Нагадаємо, на Прикарпатті син жорстоко розправився з 95-річною матір’ю через одну фразу.