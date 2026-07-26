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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пекло війни, призначення Драпатого головкомом, візит блогерки з оточення Трампа: Україна в фото — тиждень 20-25 липня

Цього тижня Україна знову пережила важкі дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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24 липня. Слов'янськ

24 липня. Слов’янськ / © Getty Images

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі.

20 липня 2026. Російська авіація скинула керовані авіабомби на Запоріжжя. Під удар потрапили житлові та нежитлові будівлі. Одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень. На місці працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. / © Associated Press

20 липня 2026. Російська авіація скинула керовані авіабомби на Запоріжжя. Під удар потрапили житлові та нежитлові будівлі. Одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень. На місці працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. / © Associated Press

20 липня 2026. В Очакові внаслідок удару російським БпЛА постраждала 48-річна жінка.

20 липня 2026. В Очакові внаслідок удару російським БпЛА постраждала 48-річна жінка.

20 липня 2026. Пожежа на підприємстві в Одесі внаслідок атаки РФ.

20 липня 2026. Пожежа на підприємстві в Одесі внаслідок атаки РФ.

21 липня 2026. Військові РФ авіабомбами ударили по Лежиному Запорізького району, зруйновані будинки. Попередньо, одна людина загинула та ще щонайменше троє — поранені. / © Associated Press

21 липня 2026. Військові РФ авіабомбами ударили по Лежиному Запорізького району, зруйновані будинки. Попередньо, одна людина загинула та ще щонайменше троє — поранені. / © Associated Press

21 липня 2026. РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. У місті пошкоджено фасад і вікна чотириповерхового житлового будинку, прилеглі будівлі та припарковані поруч легкові автомобілі. / © Associated Press

21 липня 2026. РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. У місті пошкоджено фасад і вікна чотириповерхового житлового будинку, прилеглі будівлі та припарковані поруч легкові автомобілі. / © Associated Press

21 липня 2026. Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ. Олександр Сирський, який обіймав цю посаду, був звільнений. / © Associated Press

21 липня 2026. Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ. Олександр Сирський, який обіймав цю посаду, був звільнений. / © Associated Press

22 липня 2026. Вогнеборці відкрили літній сезон практичної підготовки водіїв-рятувальників до роботи на повнопривідній техніці в складних дорожніх та позашляхових умовах.

22 липня 2026. Вогнеборці відкрили літній сезон практичної підготовки водіїв-рятувальників до роботи на повнопривідній техніці в складних дорожніх та позашляхових умовах.

22 липня 2026. У Харкові росіяни атакували FPV-дроном АЗС, постраждала 22-річна дівчина. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіли ємність із газом та вантажний автомобіль. / © ДСНС

22 липня 2026. У Харкові росіяни атакували FPV-дроном АЗС, постраждала 22-річна дівчина. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіли ємність із газом та вантажний автомобіль. / © ДСНС

23 липня 2026. Майже всю ніч ворог атакував Одесу, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури, кількох автівок, офісного приміщення та вікон у приватних будинках, проте обійшлося без постраждалих. На фото — рятувальники, які розбирали завали після ударів. / © Getty Images

23 липня 2026. Майже всю ніч ворог атакував Одесу, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури, кількох автівок, офісного приміщення та вікон у приватних будинках, проте обійшлося без постраждалих. На фото — рятувальники, які розбирали завали після ударів. / © Getty Images

23 липня 206. Російські війська завдали удару по АЗС. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. / © ДСНС

23 липня 206. Російські війська завдали удару по АЗС. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. / © ДСНС

23 липня 2026. У Запоріжжі внаслідок авіаударів травмовано 18 людей, з яких 2 дітей. / © ДСНС

23 липня 2026. У Запоріжжі внаслідок авіаударів травмовано 18 людей, з яких 2 дітей. / © ДСНС

23 липня 2026. У Києві восьмий день поспіль тривають мітинги на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. / © Associated Press

23 липня 2026. У Києві восьмий день поспіль тривають мітинги на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. / © Associated Press

23 липня 2026. До України прибув прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Під час візиту він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. / © Associated Press

23 липня 2026. До України прибув прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Під час візиту він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. / © Associated Press

23 липня 2026. Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули троє людей, щонайменше десятеро дістали поранення. / © Getty Images

23 липня 2026. Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули троє людей, щонайменше десятеро дістали поранення. / © Getty Images

24 липня 2026. Російський БпЛА завдав удару по місту Дергачі — виникла масштабна пожежа в складській будівлі цивільного підприємства на площі 700 кв.м. / © ДСНС

24 липня 2026. Російський БпЛА завдав удару по місту Дергачі — виникла масштабна пожежа в складській будівлі цивільного підприємства на площі 700 кв.м. / © ДСНС

24 липня 2026. Чрез російський авіаудар КАБами по центральному району Слов’янська загинули 5 людей, ще 9 — поранені. / © ДСНС

24 липня 2026. Чрез російський авіаудар КАБами по центральному району Слов’янська загинули 5 людей, ще 9 — поранені. / © ДСНС

24 липня 2026. Слов’янськ… Без слів… / © Associated Press

24 липня 2026. Слов’янськ… Без слів… / © Associated Press

24 липня 2026. Росіяни вдарили по полігону на Київщині, де проходила виставка зброї. 10 людей загинули, сотня постраждалих. / © ДСНС

24 липня 2026. Росіяни вдарили по полігону на Київщині, де проходила виставка зброї. 10 людей загинули, сотня постраждалих. / © ДСНС

24 липня 2026. Американська блогерка Лора Лумер, відома ультраправими поглядами, приїхала до України. Президент Володимир Зеленський дав їй інтерв’ю. / © Associated Press

24 липня 2026. Американська блогерка Лора Лумер, відома ультраправими поглядами, приїхала до України. Президент Володимир Зеленський дав їй інтерв’ю. / © Associated Press

25 липня 2026. Уночі російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Головною метою стали об’єкти паливної інфраструктури. / © ДСНС

25 липня 2026. Уночі російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Головною метою стали об’єкти паливної інфраструктури. / © ДСНС

25 липня 2026. Укріплення та захист кордон із Білорусією триває на тлі інформації про загрозу. / © Associated Press

25 липня 2026. Укріплення та захист кордон із Білорусією триває на тлі інформації про загрозу. / © Associated Press

25 липня 2026. Російські військові завдали ударів КАБами по Запоріжжю. Виникла пожежа, над містом — дим. Одна жінка загинула, ще 11 людей дістали поранення, зокрема троє дітей. / © Associated Press

25 липня 2026. Російські військові завдали ударів КАБами по Запоріжжю. Виникла пожежа, над містом — дим. Одна жінка загинула, ще 11 людей дістали поранення, зокрема троє дітей. / © Associated Press

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