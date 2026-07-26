ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 20 липня 2026. Російська авіація скинула керовані авіабомби на Запоріжжя. Під удар потрапили житлові та нежитлові будівлі. Одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень. На місці працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. 20 липня 2026. В Очакові внаслідок удару російським БпЛА постраждала 48-річна жінка. 20 липня 2026. Пожежа на підприємстві в Одесі внаслідок атаки РФ. 21 липня 2026. Військові РФ авіабомбами ударили по Лежиному Запорізького району, зруйновані будинки. Попередньо, одна людина загинула та ще щонайменше троє — поранені. 21 липня 2026. РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. У місті пошкоджено фасад і вікна чотириповерхового житлового будинку, прилеглі будівлі та припарковані поруч легкові автомобілі. 21 липня 2026. Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ. Олександр Сирський, який обіймав цю посаду, був звільнений. 22 липня 2026. Вогнеборці відкрили літній сезон практичної підготовки водіїв-рятувальників до роботи на повнопривідній техніці в складних дорожніх та позашляхових умовах. 22 липня 2026. У Харкові росіяни атакували FPV-дроном АЗС, постраждала 22-річна дівчина. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіли ємність із газом та вантажний автомобіль. 23 липня 2026. Майже всю ніч ворог атакував Одесу, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури, кількох автівок, офісного приміщення та вікон у приватних будинках, проте обійшлося без постраждалих. На фото — рятувальники, які розбирали завали після ударів. 23 липня 206. Російські війська завдали удару по АЗС. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. 23 липня 2026. У Запоріжжі внаслідок авіаударів травмовано 18 людей, з яких 2 дітей. 23 липня 2026. У Києві восьмий день поспіль тривають мітинги на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. 23 липня 2026. До України прибув прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Під час візиту він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. 23 липня 2026. Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули троє людей, щонайменше десятеро дістали поранення. 24 липня 2026. Російський БпЛА завдав удару по місту Дергачі — виникла масштабна пожежа в складській будівлі цивільного підприємства на площі 700 кв.м. 24 липня 2026. Чрез російський авіаудар КАБами по центральному району Слов’янська загинули 5 людей, ще 9 — поранені. 24 липня 2026. Слов’янськ… Без слів… 24 липня 2026. Росіяни вдарили по полігону на Київщині, де проходила виставка зброї. 10 людей загинули, сотня постраждалих. 24 липня 2026. Американська блогерка Лора Лумер, відома ультраправими поглядами, приїхала до України. Президент Володимир Зеленський дав їй інтерв’ю. 25 липня 2026. Уночі російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Головною метою стали об’єкти паливної інфраструктури. 25 липня 2026. Укріплення та захист кордон із Білорусією триває на тлі інформації про загрозу. 25 липня 2026. Російські військові завдали ударів КАБами по Запоріжжю. Виникла пожежа, над містом — дим. Одна жінка загинула, ще 11 людей дістали поранення, зокрема троє дітей.