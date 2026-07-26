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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зранку росіяни атакували великий обласний центр: перші деталі

Зрання ворожи1 дрон поцілив у фургон хлібзаводу в обласному центрі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибухів.

Дим після вибухів. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 26 липня російський безпілотник атакував Харків. Росіяни вдарили БпЛА по цивільному автомобілеві у Шевченківському районі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Дрон поцілив у цивільний автомобіль в Шевченківському районі Харкова. Постраждав 43-річний чоловік», — наголосив чиновник.

Атака на Харків — деталі

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких у коментарі «Суспільному» додав, що росіяни вдарили FPV-дроном по авто, яке належить хлібзаводу. Фургон вигорів вщент.

Зазначається, що 43-річний водій розвозив товари у ранкову зміну. Чоловіка доправили до лікарні. За даними медиків, він перебуває у важкому стані.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія також атакувала Балаклійську громаду на Харківщині. У результаті обстрілу сталось влучання по одному із цивільних підприємств, виникла пожежа. За даними влади, постраждалих немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2315
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