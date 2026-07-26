Фургон въехал в толпу возле ЛГБТКИ+ прайда в Берлине: есть погибший и много раненых

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Вечером субботы, 25 июля, в центре Берлина белый фургон въехал в людей, находившихся в парке Тиргартен, недалеко от места проведения Christopher Street Day — одного из крупнейших ЛГБТКИ+ прайдов Европы.

По последним данным , один человек погиб, еще не менее 14 получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в опасном для жизни состоянии.

Инцидент произошел около 22:00 по местному времени. По предварительной информации, транспортное средство заехало в парк Тиргартен и двигалось по аллее, сбивая людей. После этого фургон врезался в дерево.

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По словам очевидцев, после столкновения из машины выбежал мужчина и скрылся пешком. Ряд медиа сообщил, что во время побега он мог угрожать людям острым предметом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Правоохранители приступили к масштабной операции по розыску возможного нападающего. На месте работают специальные подразделения полиции, спасатели и медики.

Из-за трагедии организаторы досрочно прекратили программу Christopher Street Day и концерт у Бранденбургских ворот. Посетителей призвали покинуть территорию и не идти через Тиргартен в направлении колонны Победы.

Полиция пока не установила мотив водителя и не заявляла, что нападение было направлено именно против представителей ЛГБТКИ+ сообщества. Также официально не обнародована информация о лице, гражданстве или происхождении подозреваемого.

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Напомним, что оккупанты устроили террор представителям ЛГБТКИ+сообщества

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