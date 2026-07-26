Фургон в’їхав у натовп біля ЛГБТКІ+ прайду в Берліні: є загиблий і багато поранених

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Увечері суботи, 25 липня, у центрі Берліна білий фургон в’їхав у людей, які перебували в парку Тіргартен неподалік від місця проведення Christopher Street Day — одного з найбільших ЛГБТКІ+ прайдів Європи.

За останніми даними, одна людина загинула, ще щонайменше 14 дістали поранення. Деякі постраждалі перебувають у небезпечному для життя стані.

Інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом. За попередньою інформацією, транспортний засіб заїхав до парку Тіргартен і рухався алеєю, збиваючи людей. Після цього фургон врізався в дерево.

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За словами очевидців, після зіткнення з машини вибіг чоловік і втік пішки. Низка медіа повідомила, що під час втечі він міг погрожувати людям гострим предметом, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Правоохоронці розпочали масштабну операцію з розшуку можливого нападника. На місці працюють спеціальні підрозділи поліції, рятувальники та медики.

Через трагедію організатори достроково припинили програму Christopher Street Day та концерт біля Бранденбурзьких воріт. Відвідувачів закликали залишити територію і не йти через Тіргартен у напрямку колони Перемоги.

Поліція поки не встановила мотиву водія і не заявляла, що напад був спрямований саме проти представників ЛГБТКІ+ спільноти. Також офіційно не оприлюднено інформації про особу, громадянство чи походження підозрюваного.

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