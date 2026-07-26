Астрологічний прогноз на 26 липня

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячня доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: не можна кидати на півдорозі розпочаті раніше побутові справи — їх обов’язково треба довести до кінця.

Символ дня: змія, яка поїдає власний хвіст.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: рубін, опал.

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За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби цього дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тож необхідно одразу — доки ще можна мінімізувати їхні наслідки — звернутися по медичну допомогу.

Харчування дня: від обмежень у харчуванні треба відмовитися — шлунку потрібне навантаження.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: зібраний цього дня урожай не призначений для тривалого зберігання — його потрібно одразу ж спожити.

Магія і містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі містять важливу підказку, але дуже важливо правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не варто вирушати в подорожі будь-якого характеру — найімовірніше, вони виявляться невдалими.

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Цитата дня: «Досконалість характеру полягає в тому, щоб кожен день проводити, наче останній у житті» (Марк Аврелій).

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