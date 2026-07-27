Загроза балістики: частину України охопила повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 28 липня, станом на 9:24 Київ і низку областей України охопила повітряна тривога.

Знову загроза балістики з Курщини, повідомляють Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… КАБи на північний схід Харківщини! БпЛА на Суми з півночі та північного сходу… Реактивний БпЛА у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині з південного сходу», — йдеться у повідомленні повітряних сил

Реклама

Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту!

Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога за ранок понеділка.

Новини партнерів