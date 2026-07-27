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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

Загроза балістики: частину України охопила повітряна тривога

Тривогу оголосили через загрозу балістики з Курської області та ворожих дронів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 28 липня, станом на 9:24 Київ і низку областей України охопила повітряна тривога.

Знову загроза балістики з Курщини, повідомляють Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… КАБи на північний схід Харківщини! БпЛА на Суми з півночі та північного сходу… Реактивний БпЛА у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині з південного сходу», — йдеться у повідомленні повітряних сил

Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту!

Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога за ранок понеділка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
432
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