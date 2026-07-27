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Загроза балістики: частину України охопила повітряна тривога
Тривогу оголосили через загрозу балістики з Курської області та ворожих дронів.
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У понеділок, 28 липня, станом на 9:24 Київ і низку областей України охопила повітряна тривога.
Знову загроза балістики з Курщини, повідомляють Повітряні сили у Telegram.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… КАБи на північний схід Харківщини! БпЛА на Суми з півночі та північного сходу… Реактивний БпЛА у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині з південного сходу», — йдеться у повідомленні повітряних сил
Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту!
Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога за ранок понеділка.
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