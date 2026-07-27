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- Украина
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Угроза баллистики: часть Украины охватила воздушная тревога
Тревогу объявили из-за угрозы баллистикиты из Курской области и вражеских дронов.
В понедельник, 28 июля, по состоянию на 9.24 Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога.
Снова угроза баллистики из Курской области, сообщают Воздушные силы в Telegram.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Кабы на северо-восток Харьковщины! БпЛА на Сумы с севера и северо-востока… Реактивный БпЛА в направлении Павлограда на Днепропетровщине с юго-востока», — говорится в сообщении воздушных сил
Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!
Следует отметить, что это уже вторая воздушная тревога за утро понедельника.