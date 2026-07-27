Угроза баллистики: часть Украины охватила воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В понедельник, 28 июля, по состоянию на 9.24 Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога.

Снова угроза баллистики из Курской области, сообщают Воздушные силы в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Кабы на северо-восток Харьковщины! БпЛА на Сумы с севера и северо-востока… Реактивный БпЛА в направлении Павлограда на Днепропетровщине с юго-востока», — говорится в сообщении воздушных сил

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Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Следует отметить, что это уже вторая воздушная тревога за утро понедельника.

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