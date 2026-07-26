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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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63
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«Це повітряний простір НАТО»: Румунія зробила різку заяву через дрони РФ, які тероризують країну

Президент Румунії засудив дії Росії проти країни НАТО. Він назвав їх «неприпустимими» та «неприйнятними».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Винищувач F-16

Винищувач F-16 / © Associated Press

Вранці 26 липня під час атаки Росії на Україну безпілотник залетів на територію Румунії. Ворожу ціль збив винищувач F-16. Це третій інцидент за останні три дні.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

«Сьогодні вранці, о 10:13, літаком F-16 румунських ВПС було збито новий безпілотник над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Кілія. Вітаю румунських пілотів та наземні команди з професіоналізмом, мужністю та ефективністю, з якими вони виконують свої місії», — зауважив він.

Президент нагадав, що, згідно з розслідуванням, проведеним прокуратурою, безпілотник, збитий у п’ятницю вранці, є «Шахедом», який використовує РФ у війні проти України.

Розслідування щодо безпілотників, збитих вчора та сьогодні, тривають.

Дан засудив дії Росії проти країни НАТО. Він назвав їх «неприпустимими» та «неприйнятними».

«Неприпустимо та нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними. І ми ставимося до них з найвищою серйозністю разом з нашими союзниками», — додав він.

Російські дрони у Румунії — що відомо

Нагадаємо, у Румунії спалахнув скандал через російські дрони, які протягом останніх днів залітали у повітряний простір країни. Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце назвав дезінформацією заяви щодо звинувачень проти румунських військових.

На Раду Міруце накинулися ще й через те, що нібито перебував у відпустці під час атаки дронів. Він підтвердив цей факт, але запевнив, що виконує свою роботу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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