Дизель знову здорожчав: ціни на заправках України 26 липня

Ціни на дизель 26 липня / © ТСН

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У неділю, 26 липня, найбільші українські заправки оновили вартість пального. Середня ціна бензину А-95 становить близько 82 грн за літр, тоді як за літр дизельного пального водіям доведеться віддати в середньому 88,48 грн. Розповідаємо, де заправитися найдешевше сьогодні.

Про це повідомляє «Главком».

Ціни на пальне 26 липня знову зросли: здорожчав дизель

Загалом найбільші оператори ринку переглянули цінники на пальне. Основний стрибок вартості за добу стосувався дизеля — в одній із мереж його вартість зросла одразу на 3 грн/л від учора.

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Водночас роздрібні ціни на бензини А-95, А-95+, А-92 та скраплений газ залишилися практично без змін.

Найвищі цінники на бензин та дизель утримують мережі «Окко», WOG та Socar. Натомість найдоступніші для водіїв пропозиції мають «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Вартість пального на українських АЗС станом на 26 липня 2026:

«UPG» : А-95 — 79,90; А-95+ — 81,90; ДП — 86,50; ДП+ — 88,50; А-100 — 88,90; Газ — 40,50

«ОККО» : А-95 — 82,90; А-95+ — 85,90; ДП — 89,90; ДП+ — 92,90; А-100 — 92,90; Газ — 41,90

«WOG» : А-95 — 83,50; А-95+ — 85,90; ДП — 89,50; ДП+ — 92,50; А-100 — 92,90; Газ — 41,90

«KLO» : А-95 — 80,40; А-95+ — 83,20; ДП — 89,70; ДП+ — 92,10; А-100 — 90,20; А-92 — 78,10; Газ — 41,90

«SOCAR» : А-95 — 85,40; А-95+ — 88,40; ДП — 90,90; ДП+ — 93,90; А-100 — 95,40; Газ — 41,90

«Укрнафта» : А-95 — 79,90; А-95+ — 82,90; ДП — 85,90; ДП+ — 87,90; А-92 — 77,90; Газ — 39,90

«БРСМ-Нафта»: А-95+ — 78,99; ДП — 86,99; ДП+ — 89,99; Газ — 39,49

Дизельне пальне суттєво випереджає за вартістю бензин А-95 у всіх без винятку мережах. Різниця становить від 6,00 до 7,00 грн на літрі на користь дизеля. Ціновий спред між найдорожчими та найдешевшими мережами сягає понад 5,50 грн/л на бензин А-95.

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Ціни на скраплений газ мають найвужчий коридор коливань — від 39,49 грн/л до 41,90 грн/л.

Марка А-92 практично зникла з асортименту більшості великих заправок — її реалізують лише поодинокі оператори.

Чому АЗС не можуть стримувати ціни

Нагадаємо, на українському ринку пального склалася критична ситуація: гуртова вартість дизельного пального перевищила роздрібні ціни на АЗС. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що запас для стримування цін вичерпано.

Гуртові ціни зростають, що зводить маржу АЗС до мінусових показників та змушує станції працювати на межі збитковості.

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Різкий ціновий стрибок зумовлений чотирма основними факторами: подорожчанням дизпалива в Європі на 22%, майже дворазовим зростанням ставок фрахту танкерів, дефіцитом пропозиції через падіння російського морського експорту на 39% та послабленням гривні щодо долара й євро.

Усі ці чинники роблять підвищення роздрібних цін неминучим. За прогнозом експерта, здорожчання пального на заправках відбуватиметься нерівномірно і залежатиме від того, як швидко в окремих мережах закінчаться старі запаси.

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