Через "тепловий купол" постраждають десятки мільйонів людей

Аномальна спека / © ТСН

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Близько 70 мільйонів жителів США найближчими днями зіткнуться з небезпечно високими температурами через прихід чергового «теплового купола» — вже третього за останні кілька тижнів. Експерти попереджають, що окремі регіони можуть встановити нові температурні рекорди.

Про це повідомляє видання Unilad.

За прогнозами метеорологів, новий період екстремальної спеки пошириться на значну частину південних і центральних штатів США. Температура повітря в багатьох районах може піднятися до 35–40 градусів за Цельсієм.

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Найбільшого удару очікують від узбережжя Мексиканської затоки до регіону Великих рівнин і Середнього Заходу. За прогнозами синоптиків, найскладніша ситуація може скластися в Техасі та прилеглих районах у середу, 29 липня.

Окремо метеорологи попереджають про можливі температурні рекорди в районі Денвера. Цими вихідними температура там може піднятися до 42 градусів за Цельсієм.

«Кришка на каструлі»: як утворюється тепловий купол

За визначенням Королівського метеорологічного товариства, «тепловий купол» виникає, коли область високого тиску протягом кількох днів або навіть тижнів залишається над однією територією та утримує гаряче повітря під собою.

Метеорологи часто порівнюють це явище з «кришкою на каструлі», яка не дозволяє теплому повітрю піднятися і охолодитися. У результаті температура поступово зростає, а спека стає тривалою та виснажливою.

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Боб Оравек, метеоролог Національної метеорологічної служби США, заявив, що нинішній тепловий купол, ймовірно, залишатиметься майже нерухомим протягом усього тижня.

«Схоже, що він залишатиметься практично нерухомим на цій позиції протягом усього тижня», — сказав він.

За словами Оравека, температура в деяких районах США може почати знижуватися до наступних вихідних. Водночас метеоролог наголосив, що це буде лише короткочасне полегшення, а ризик нових хвиль спеки збережеться.

Як вберегтися від перегріву

Через тривале перебування під впливом високих температур особливу небезпеку «тепловий купол» становить для людей похилого віку, дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

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Фахівці закликають представників цих груп уникати перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години дня — приблизно з 11:00 до 15:00.

Медики радять у період сильної спеки залишатися в прохолодних приміщеннях, уникати надмірних фізичних навантажень та дотримуватися простих правил безпеки.

Серед рекомендацій — перебувати в тіні, користуватися сонцезахисним кремом, носити головні убори та легкий одяг. Також людям радять регулярно пити прохолодні напої, їсти холодну їжу та уникати алкоголю, кофеїну й гарячих напоїв, які можуть посилити зневоднення.

Фахівці рекомендують приймати прохолодний душ або наносити прохолодну воду на шкіру чи одяг, щоб допомогти організму знизити температуру.

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У житлових приміщеннях радять вдень закривати вікна, штори та жалюзі, а провітрювати будинки вночі, коли температура на вулиці знижується. Вентилятори можуть допомогти за умови, що температура в приміщенні не перевищує приблизно 35 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, до кінця липня в Україні утримуватиметься свіжа погода з дощами, проте вже на початку серпня повернеться спека до +38°C.

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